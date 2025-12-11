Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 12, 13 i 14 de desembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 12, 13 i 14 de desembre a les nostres comarques.
Osona/Lluçanès: activitats per La Marató
Aquest diumenge 14 de desembre La Marató de 3Cat, en el marc d'una 34a edició dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer. Els municipis d'arreu d'Osona i el Lluçanès es bolquen amb la iniciativa solidària amb propostes esportives, culturals i populars.
- Què? La Marató
- Quan? Diumenge 14 de desembre
- On? Osona i Lluçanès
- Més informació
Osona/Lluçanès: Fires i mercats de Nadal 2025
Arriba la festivitat per excel·lència, Nadal, i els municipis d'Osona i el Lluçanès s'engalanen amb motius de les festes nadalenques. Aquest cap de setmana continua la Fira de l'Avet d'Espinelves i també és el torn de la Fira de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès. Al mateix temps, arreu d'ambdues comarques es despleguen propostes nadalenques: a Vic, per exemple, hi haurà el Mercat d'Artesans a la plaça Major o el Ressò al Centre Cívic Joan Triadú; o a Manlleu, on fins al gener es desplega el BadaNadal amb activitats per a tota la família; o a Roda de Ter, on se celebra la 15a Fira Pont a Pont.
- Què? Fires i Mercats de Nadal 2025
- Quan? Desembre i gener
- On? Osona i Lluçanès
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de desembre s'ofereix a Vic la visita guiada Redescobrim l'edifici després de les obres, Projecte de restauració de la coberta del Temple Romà. La ruta anirà a càrrec de Francesc Codina, president del Patronat d'Estudis Osonencs.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? Diumenges 14, 21 i 28 de desembre
- On? Vic
- Més informació