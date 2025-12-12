Vic celebra el Nadal amb un centenar de propostes repartides per tots els barris de la ciutat

Nadal ja ha arribat a Vic. La plaça Major ja llueix el majestuós arbre engalanat amb llums de color blau i coronat amb un gran llaç, i carrers i places ja s'han engalanat per a l'ocasió. L'arrencada de les festes a la ciutat va tenir lloc el passat 28 de novembre amb l'encesa de llums i amb La Prèvia i el Mercat Medieval.
La màgia de les festes, però, s'allargarà a la capital d'Osona fins al pròxim 11 de gener del 2026 gràcies a un centenar de propostes festives, culturals, socials i esportives adreçades a tots els públics i gustos.
Sota el paraigua de la campanya Nadal amb Propòsits, l'Ajuntament de Vic anima a la ciutadania a gaudir de Nadal i a recórrer la ciutat a peu per fomentar la mobilitat sostenible i fer salut, a comprar a les botigues de proximitat i a participar de les activitats nadalenques, les fires i els mercats que es despleguen per a tots els barris de la ciutat durant sis setmanes.
Aquest Nadal 2025, després de l'èxit de l'any passat, tornarà a haver-hi les campanades d'Any Nou a la plaça Major i el concert posterior amb un grup de versions. La festa no acabarà aquí, però, i la Festa Major Jove de Vic organitzarà un concert al pati del Recinte Firal del Sucre.
La gran novetat d'enguany s'emmarca en el foment de l'ús del català a la ciutat: l'Ajuntament de Vic, en col·laboració amb Multicines Sucre i Cineclub, regalarà entrades a tot l'alumnat de 5è de Primària de la ciutat per anar al cinema a veure pel·lícules en català. Entre els films seleccionats hi haurà Operació Pare Noel, Zootropolis, Maricel, Bob esponja, Avatar i Rei de Reis.
Activitats per a viure la màgia de Nadal
El programa Nadal Amb Propòsits inclou un centenar de propostes festives, culturals, socials i esportives repartides per a tots els barris de Vic.
Entre les iniciatives en destaquen la tradicional mostra de pessebres al Centre Cívic Joan Triadú –on també s'ha establert una nova edició del mercat social de reutilització Ressò-; el parc esportiu del Sucre, amb activitats per a infants i joves; la foguera de Nadal a la plaça Major; la rebuda dels patges i les patgesses reials -enguany amb noves arribades-; la visita de l'Home dels Nassos el 31 de desembre; o la gran Cavalcada de Reis la tarda del 5 de gener.