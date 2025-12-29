Cavalcada de Reis de Vic 2026: recorregut, horaris i novetats

Si hi ha una nit que és màgica, aquesta és la del 5 de gener, la nit de Reis, quan petits i grans miren el món amb sorpresa, il·lusió i alegria. Els carrers d'arreu de Catalunya s'omplen de gom a gom per veure l'arribada de Ses Majestats. També a Vic, que compta amb una de les cavalcades més espectaculars del país amb 81 anys d'història.
La cavalcada de Reis de Vic manté el format tradicional, encara que aquest 2026 l'esdeveniment tindrà algunes sorpreses i novetats que no es desvetllaran fins a l'últim moment.
El que si se sap és que s'incorporen nous personatges a la comitiva reial i que el recorregut tornarà a comptar amb "tram tranquil" on baixaran les pulsacions, i regnarà la calma amb pocs estímuls sensorials, i es consolida un tram inclusiu adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Horari de la Cavalcada de Reis a Vic
Amb la voluntat que Ses Majestats arribin al passeig de la Generalitat puntuals a les 18 hores del dia 5 de gener de 2026, enguany s'avança una mica la sortida de la Cavalcada de Reis de Vic.
Al mateix temps, es preveu que Ses Majestats i la seva comitiva arribin a la plaça Major a les 20:30 hores, a on adreçaran unes paraules a la ciutadania i proclamaran les emblemàtiques paraules de "A dormitare! A Nonne!" des del balcó del consistori vigatà.
Recorregut de la cavalcada de Reis 2024
Un any més, Ses Majestats entraran a la capital d'Osona per la carretera de Barcelona i iniciaran la desfilada pels següents carrers tot seguint el foc de les teies, la lluminària dels fanalets dels infants i les flames de les torxes i l'aroma del braser d'espígol:
- Passeig de la Generalitat
- Parc de Jaume Balmes
- Carrer d'Anselm Clavé
- Carrer de la Soledat
- Carrer de l'Hospital d'en Cloquer: en aquest punt inicia el tram tranquil, un espai "coixí" on la rua baixarà el ritme, les pulsacions i el volum de la desfilada anirà desapareixent gradualment fins a deixar de sonar perquè totes les persones que necessitin calma i pocs estímuls sensorials puguin gaudir de l'espectacle amb tranquil·litat.
- Carrer Molí d'en Saborit: tram tranquil
- Carrer de Francesc Maria Masferrer
- Carrer del Bisbe Torras i Bages
- Plaça de Santa Teresa: aquí s'ubicarà "la primera fila", un espai per a garantir l'accessibilitat de totes les persones amb dificultats de mobilitat.
- Rambla del Passeig
- Plaça de Santa Clara
- Rambla del Carme
- Rambla de les Davallades
- Rambla de l'Hospital
- Carrer del Doctor Junyent
- Carrer de Mossèn Josep Gudiol
- Carrer Jacint Verdaguer
- Plaça Major