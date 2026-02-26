La Fundació Vedruna obrirà al públic la casa de Vic on va viure la fundadora de la congregació

La Fundació Vedruna obrirà al públic un nou espai d'interpretació de la figura de Santa Joaquima de Vedruna. Es tracta de la Casa Manso de Vic, la masia històrica on va viure la fundadora de la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, i el lloc on ara fa 200 anys es va crear la primera escola per educar nenes.
Durant un any i mig s'ha realitzat una reforma integral de l'espai i s'ha dissenyat un projecte museístic que "sense perdre la memòria històrica, ofereixi una mirada actual i oberta al futur". La intervenció ha combinat la rehabilitació d'espais emblemàtics, l'exposició d'objectes originals -com uns vitralls o un sarcòfag-, i també tecnologia d'última generació, amb pantalles, projeccions i propostes interactives.
La Casa Manso inicialment era propietat del marit de Joaquima de Vedruna, Teodor de Mas. Quan ell va morir, la seva dona la va heretar, hi va viure amb els seus fills i anys després va fundar la Congregació Vedruna. Sobre el nou projecte de la Casa Manso que està a punt de veure la llum, Ramon Rial, un dels membres de la Congregació, ha explicat que la casa ofereix tres nivells de visita. A la planta baixa es pot conèixer l'entorn i el concepte de família i vida que portava Joaquima de Vedruna, mentre que el primer pis, el muntatge gira entorn del procés de creació de la Congregació. Al segon i últim pis "hi ha un espai més de futur de la institució", ha assenyalat Rial.
El nou espai pretén donar a conèixer la figura, "no pels que ja saben qui és, sinó per donar-la a conèixer fora". La Casa Manso s'ha concebut com un espai "obert i visitable". D'alguna manera, segons Rial, serà un lloc que "guanya" la ciutat de Vic, però per extensió també Catalunya i els llocs del món on hi ha presència Vedruna. "És un espai molt visitat i estimat per tota la comunitat", ha afegit.
A la Casa destaquen alguns elements singulars, com uns vitralls sobre l'obra de Joaquima de Vedruna, creats per l'artista Carles Madriolas, o un sarcòfag que simbòlicament conté les restes de la santa. També s'hi exposen quadres de Joaquima i les seves filles, o altres elements històrics que destaquen a les diferents habitacions. "La idea era mostrar un aspecte modern, però mantenint objectes històrics com la cuina o la cel·la on dormia un cop va quedar vídua. Es combina allò contemporani i allò antic", ha explicat Ramon Rial.
La rehabilitació de l'edifici ha anat a càrrec de Casas Arquitectes. L'arquitecte Toni Casas ha explicat que s'ha mantingut el "caràcter històric" que tenia la masia i l'"austeritat" inicial, sense donar massa protagonisme als elements actuals. "L'edifici ha tingut moltes intervencions al llarg del temps i hi havia una barreja important de materials que hem netejat", ha afegit.
"Una exposició contemporània en un espai d'alt valor històric"
La museïtzació ha anat a càrrec dels dissenyadors Raimon Casals (Diac) i Marc Saborit, i expliquen que l'han ideat tenint en compte alguns eixos transversals en tots els espais com ara la llum -que s'utilitza per mostrar el contingut-, la creació d'un entorn sonor que trasllada al visitant a allò que se sentia en l'època, o les cartes que Joaquima de Vedruna va escriure, a través de les quals després s'ha conegut la seva vida.
La part infogràfica també té molt protagonisme, ha explicat Casals. "Hem intentat fugir d'un concepte de casa-museu ferm. Hem intentat posar una exposició contemporània en un espai que té un valor històric important, i el contacte entre les dues coses hem intentat que tota l'estona es respecti i sigui subtil", ha explicat Raimon Casals.
Els continguts van relacionant el passat i la vida de Joaquima de Vedruna amb el món d'avui. "S'ha intentat que el visitant se senti interpel·lat amb algunes de les situacions que parteixen de Joaquima, però que acaben transgredint a experiències d'avui", ha assenyalat Marc Saborit.
Trobar-se amb l'"arrel"
Maria Teresa Cuervo és la Germana General de la Congregació Vedruna i ha explicat que per ella és un orgull i una emoció molt gran trobar-se amb l'"arrel" i l'"origen" del seu projecte de vida. Afegeix que és molt "motivador" i que poder visitar la Casa Manso els ha "remogut" molts sentiments.
Celebrar els 200 anys
Aquest dijous fa 200 anys des que Joaquima de Vedruna va fundar la primera escola. Des de llavors i fins a l'actualitat, la congregació religiosa és present a més de 20 països i 4 continents. Tot i que la inauguració de la Casa Manso s'ha fet coincidir amb el dia exacte de la celebració, el 26 de febrer, l'espai no s'obrirà oficialment al públic fins d'aquí a unes setmanes. Les escoles Vedruna celebraran els 200 anys de la congregació aquest dissabte amb un gran acte a Tarragona on participaran 5.000 persones vinculades al món educatiu Vedruna.