Neix a Vic una associació que agrupa empreses catalanes de la indústria d'insectes

Grillco és una empresa pionera a Catalunya, situada a Sant Miquel de Balenyà, que es dedica a la cria de grills i els transforma en farina pel consum humà, una alternativa nutricional d'alt valor i que genera una petjada mediambiental menys agressiva pel territori. És única a Osona, per no a Catalunya, on hi ha companyies similars repartides per tot el país.
Per a fer-se visibles i explicar el seu valor afegit, un total de set empreses catalanes d'aquest àmbit han fet un pas endavant i han creat INDICAT, l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes, una entitat que pretén impulsar un sector emergent amb aplicacions en alimentació animal i humana, així com del subproducte que elles mateixes generen, els fertilitzants.
Un dels objectius, apunten els impulsors, és abordar de forma conjunta els principals reptes tècnics i normatius de la seva activitat. "Històricament, Catalunya és una potència a nivell d'agroindústria, i ara n'està naixent una de nova. El país s'ha de convertir, també, en una potència en aquest sector", subratllar Salvador Montagut, president d'INDICAT.
Entre altres, aquestes indústries poden afavorir a la diversificació del model agroalimentari català, amb forta presència en comarques com Osona i, al mateix temps, poden contribuir a impulsar una economia més sostenible i circular, perquè "no generem residus, ho aprofitem tot", diu Montagut.
La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts a la Casa Convalescència de Vic, seu de Creacció, que ha ajudat les empreses impulsores a donar forma al projecte, que s'emmarca dins de la iniciativa Osona Biocircular per a "reinventar el sector agroproductiu i generar noves oportunitats de diversificació i reorientació del model actual", detalla Bet Piella, presidenta de Creacció.
Hi haurà ampliació.