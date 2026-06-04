Continua baixant l'atur a Osona i el Lluçanès

L'atur a Osona i el Lluçanès continua disminuint i, el mes de maig, s'ha tancat amb un total de 6.151 persones aturades. Aquesta dada suposa una baixada del 2,2% respecte de l'abril -un descens igual que el de la mitjana catalana, que també se situa al 2,2%-. En termes anuals, l'atur és inferior al de l'any passat, ja que ha caigut un 6,4% respecte de l'abril del 2025. Per a tot plegat, la taxa d'atur a les nostres comarques és del 7,04%.
Per gènere, aquest maig de 2026, l'atur es redueix un 2,2% igual entre homes i dones; per edat, els joves menors de 30 anys continuen sent els col·lectius més beneficiats del descens amb una baixada del 3,7%; per municipis, la baixada de l'atur es concentra a Vic (-84 persones) i Manlleu (-10 persones). Durant el darrer mes s'han formalitzat 3.674 contractes nous, dels quals un 53,8% són indefinits.
A escala catalana, s'han registrat un total de 307.627 persones a l'atur durant el mes de maig i la taxa d'atur catalana se situa al 7,63%. Arreu del país s'han formalitzat 221.490 contractes de treball.