Els imperdibles de la Festa Major de Manlleu 2026

Aquest dimarts 11 d'agost arrenca la Festa Major de Manlleu 2026, celebració que enguany està marcada pels 20 anys de la Festa del Serpent i el 25è aniversari de la Fes-te Jove. La festivitat, una de les més esperades i multitudinàries de la comarca d'Osona, s'allargarà fins al pròxim 16 d'agost amb una àmplia varietat d'actes i activitats marcats per la tradició i la cultura popular. A continuació, un recull de les propostes imperdibles de la Festa Major de Manlleu 2026
Pregó de Festa Major
És el primer acte oficial de la Festa Major de la capital del Ter i, enguany, anirà a càrrec de Montse Muns, Mercè Forner i Mariona Mas, tres generacions de Calçats Muns, un negoci arrelat a la vila que enguany ha celebrat 85 anys d'història. L'acte tindrà lloc el dimarts 11 d'agost a les 20:00 hores als Jardins de Can Puget -en cas de pluja, es traslladarà a la sala d'exposicions-, serà interpretat en llengua de signes catalana i emès en directe per Ràdio Manlleu.
- Què? Pregó de Festa Major de Manlleu 2026
- Quan? Dimarts 11 d'agost
- On? Jardins de Can Puget
Festa del Serpent
La Festa del Serpent se celebra cada 14 d'agost i és el punt àlgid de la Festa Major de Manlleu, una celebració única al territori català basada en una llegenda local. La vila es converteix en un escenari ple de màgia, fantasia i tradició en el marc d'una jornada que implica tota la comunitat, una expressió viva de la cultura i la identitat de la capital del Ter. A més, aquest 2026 la Festa del Serpent celebrà el 20è aniversari i l'organització ha preparat algunes sorpreses per a l'edició d'enguany.
- Què? Festa del Serpent
- Quan? Divendres 14 d'agost
- On? Manlleu
Ofici de Festa Major
El dissabte 15 d'agost té lloc un dels actes més solemnes de la celebració: l'ofici de Festa Major. Presidirà la cerimònia Joan Prat Jorba, delegat episcopal de Presons del Bisbat de Vic.
- Què? Ofici de Festa Major de Manlleu
- Quan? Dissabte 15 d'agost
- On? Església de Santa Maria
Correfoc
Un clàssic de les festes major són els correfocs i, a Manlleu, no hi falta tampoc. Enguany anirà a càrrec de la Colla de Diables i Tabalers Els Serpents de Manlleu i tindrà lloc el diumenge 16 d'agost amb inici a la plaça Crist Rei. A continuació hi haurà el Ball de bèsties de foc.
- Què? Correfoc
- Quan? Diumenge 16 d'agost
- On? Manlleu
Teatre
Un dels moments més esperats de la Festa Major de Manlleu és la representació teatral que ofereixen cada any des del Teatre Centre. Enguany, l'obra serà Claustre. L'educació mata, una proposta escrita expressament per a l'ocasió sota la direcció de Martina Cabanas. Es podrà veure únicament els dies 15 i 16 d'agost a les 20:30 i a les 18:00 hores respectivament.
- Què? Teatre
- Quan? 15 i 16 d'agost
- On? Teatre Municipal de Manlleu
25 anys de Fes-te Jove
Una altra efemèride a celebrar enguany són els 25 anys de Fes-te Jove de Manlleu, una celebració popular autoorganitzada i una entitat sense ànim de lucre de joves de la vila que organitza activitats culturals i lúdiques. Per a commemorar l'aniversari han organitzat un programa d'activitats que s'allarga fins al pròxim 16 d'agost amb iniciatives populars, culturals i d'oci per a tots els públics.
- Què? Fes-te Jove
- Quan? Del 7 al 16 d'agost
- On? Manlleu