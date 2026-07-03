El Teatre Centre de Manlleu presenta candidatura per a la Creu de Sant Jordi 2027

El ple de l'Ajuntament de Manlleu corresponent al mes de juny de 2026 ha aprovat per unanimitat una moció de suport al Teatre Centre, entitat que ha presentat candidatura per a la Creu de Sant Jordi 2027, any en el qual també celebra 150 anys d'història ininterrompuda. "Manlleu es caracteritza per tenir un teixit associatiu ric, divers i compromès amb la vida cultural, social i comunitària del municipi", comença el text, subratllant que "les entitats han esdevingut espais de participació ciutadana, cohesió social i preservació del patrimoni col·lectiu".
Entre aquestes hi ha l'Associació Cultural Teatre Centre Manlleu, fundada l'any 1877 sota el nom de Joventut Catòlica a iniciativa de Ramon Madiroles. És una de les entitats culturals amb més trajectòria de la vila, i també de Catalunya. Al llarg de 150 d'anys d'història, l'entitat "ha sabut adaptar-se als canvis socials, culturals i polítics de cada època mantenint sempre la seva vocació de servei cultural, formació artística i promoció de les arts escèniques".
En aquesta línia, des de l'Associació recorden que aquesta ha sobreviscut a moments foscos de la història, com la destrucció del Teatre Centre durant la Guerra Civil Espanyola, així com crisis econòmiques, reformes estructurals o diversos trasllats de seu. "Ha estat, històricament, molt més que una entitat teatral: ha esdevingut un espai de trobada, de creació col·lectiva i de dinamització cultural acollint activitats i col·laboracions amb nombroses entitats de Manlleu i de la comarca d'Osona".
Actualment, l'Associació Teatre Centre de Manlleu compta amb uns 200 socis i sòcies, desenvolupa una vintena d'activitats anuals, impulsa produccions consolidades com Els Pastorets -que enguany celebren els 130è aniversari-, organitza formació contínua per a infants, joves i adults, i manté una programació estable a l'Espai Rusiñol -actual seu de l'entitat-.
La Creu de Sant Jordi, regal d'aniversari
L'any 2027, l'Associació Teatre Centre de Manlleu celebrarà el seu 150è aniversari i per a commemorar l'efemèride, presenta candidatura per a optar a la Creu de Sant Jordi, una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya. La moció que l'entitat ha presentat a l'Ajutnament de Manlleu fa una crida al ple i a la resta de consistoris de la comarca d'Osona a mostrar el seu suport a la candidatura. "Tota la complicitat", ha manifetsat l'alcalde, Arnau Rovira. El text ha prosperat per unanimitat amb els vots favorables de tots els grups que configuren el plenari manlleuenc.
Des de l'Associació detallen que estan preparant una programació per a commemorar els 150 anys de l'entitat i animen a tota la ciutadania a participar-ne. Per la seva banda, l'alcalde de la vila ha explicat que aquesta setmana s'han reunit amb el Departament de Cultura de la Generalitat i els han traslladat la candidatura a la Creu de Sant Jordi així com la col·laboració per a commemorar l'efemèride del 150è aniversari: "Visca la cultura i visca el Teatre Centra", ha conclòs.
Com donar suport a la candidatura?
Amb l'aprovació de la moció es dona el tret de sortida a la campanya de recollida de suports per a reforçar la candidatura del Teatre Centre de Manlleu a la Creu de Sant Jordi 2027. La ciutadania i el teixit associatiu poden adherir-se a la candidatura de manera telemàtica o presencial.
Per fer-ho en línia, cal clicar l'enllaç habilitat al web de l'entitat, mentre que per fer-ho presencialment és necessari aconseguir un full de signatures, els quals els distribuiran a diferents establiments de la vila. Els suports es poden expressar a títol individual com en representació d'entitats, sindicats, empreses o altres col·lectius.