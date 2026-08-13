Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 14, 15 i 16 d'agost

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 14, 15 i 16 d'agost a les nostres comarques.
Manlleu: Festa Major 2026
De l'11 al 16 d'agost se celebra la Festa Major de Manlleu, una de les festivitats més esperades i multitudinàries de la comarca d'Osona. El punt àlgid de la celebració tindrà lloc el divendres 14 d'agost amb la Festa del Serpent, que enguany arriba al 20è aniversari. Al mateix temps, també continua la Fes-te Jove, que enguany celebra 25 anys.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? De l'11 al 16 d'agost
- On? Manlleu
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Olost: Festa Major 2026
Olost també està de Festa Major. De l'1 al 16 d'agost, aquesta localitat del Lluçanès s'omple de rauxa i disbauxa amb més d'una vintena d'actes i activitats marcades per la tradició, la cultura popular i, per descomptat, l'alegria de celebrar.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? De l'1 al 16 d'agost
- On? Olost
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Vilanova de Sau: Festa Major 2026
Del 7 al 16 d'agost és el torn de la Festa Major de Vilanova de Sau, on s'ha preparat un programa d'actes i activitats tradicionals i populars com teatre, propostes esportives, la caminada nocturna, els campionats de truc, botifarra o parxís, cinema a la fresca, música en directe, el correfoc o la baixada de carretons, entre altres iniciatives.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 7 al 16 d'agost
- On? Vilanova de Sau
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Vic: De Portes Endins
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Viladrau: Festival de música d'estiu 2026
Els divendres 31 de juliol, 7 d'agost, 14 d'agost i 21 d'agost se celebra a Viladrau el Festival de Música d'estiu 2026, un punt de trobada que pretén oferir diferents estils musicals en un entorn inigualable.
- Què? Festival de Música d'Estiu 2026
- Quan? Divendres 31 de juliol, 7, 14 i 21 d'agost
- On? Viladrau
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Vilalleons: Festa Major 2026
Fins al 16 d'agost se celebra la Festa Major a Vilalleons. Aquest cap de setmana és el torn de la caminada popular, la missa solemne o les havaneres, entre altres propostes.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Fins al 16 d'agost
- On? Vilalleons
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Seva: Festa Major 2026
De l'1 al 15 d'agost també és Festa Major a Seva. El poble viurà dies d'alegria i disbauxa amb un programa d'actes i activitats per a tots els públics i gustos entre les quals propostes esportives, infantils, música en directe, gastronomia, cultura popular i molt més.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? De l'1 al 15 d'agost
- On? Seva
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