Manlleu es prepara per a una Festa Major d'aniversaris

S'acosten dies d'alegria i disbauxa a Manlleu. La vila ja esclafa motors per a la Festa Major 2026, que tindrà lloc de l'11 al 16 d'agost amb un programa d'actes i activitats per a totes les edats i guiat per la tradició i la cultura popular. La de la capital del Ter és una de les celebracions per excel·lència d'Osona i una de les festivitats més multitudinàries de la comarca. A més, enguany està d'enhorabona i es commemoraran dues dècades del Serpent i els 25 anys de la Fes-te Jove.
Entre les propostes en destaca el pregó de Festa Major el dimarts 11 d'agost, aquest cop a càrrec de Montse Muns, Mercè Forner i Mariona Mas, tres generacions de Calçats Muns, negoci arrelat a la vila que recentment ha celebrat 85 anys d'història.
La Festa Major de Manlleu 2026 comptarà amb una vintena de propostes per a tots els públics, entre les quals no faltaran les cercaviles de gegants i capgrossos, espectacles infantils, l'orquestra i el ball de celebració a la plaça Fra Bernadí, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria, havaneres, audició de sardanes, el correfoc i molt més.
20 anys del Serpent
El 14 d'agost arribarà el punt àlgid de la Festa Major de Manlleu amb el Serpent, una festa única al territori català. La celebració és una de les jornades més màgiques i esperades de l'any per als manlleuencs, una festa basada en una llegenda local que transforma els carrers de la vila en un escenari de fantasia i tradició.
Segons diu la llegenda, un jove valent va robar un diamant a un enorme serpent que vivia a prop del poble, a la Devesa. La bèstia, enfurismada, va perseguir el jove fins al centre de Manlleu, on finalment va morir intentant recuperar el seu preuat diamant.
La festivitat implica tota la comunitat que, durant hores, gaudeix de cercaviles, tallers infantils o concerts en el marc d'una expressió viva de la cultura i la identitat de Manlleu.
Si la Festa del Serpent ja és en si mateixa un dels moments més esperats a la vila, enguany pren per complet el protagonisme i celebra 20 anys. Per a commemorar l'efemèride s'ha preparat un programa d'activitats que comptarà amb algunes sorpreses que es mantindran en el misteri fins a l'últim moment. En tot cas, no hi faltarà la caminada del Serpent i la lectura teatralitzada de la llegenda, el Serpent dels Menuts amb tallers i jocs, l'hora de la veritat amb l'aparició de la bèstia a la Devesa, música amb Mon DJ i, finalment, el Salt del Diamant.
25 anys de Fes-te Jove
Any d'efemèrides i commemoracions. A més del Serpent, també celebra 25 anys d'alegria i molta marxa la Fes-te Jove de Manlleu, una celebració popular autoorganitzada i una entitat sense ànim de lucre de joves de la vila que organitza activitats culturals i lúdiques.
Per a commemorar l'aniversari, Fes-te Jove ha preparat una trentena d'actes entre el 7 i el 16 d'agost entre els quals no faltarà el multitudinari Cantabars, el Gran Bingo, la nit de concerts –enguany amb Pla Moguda, Remei de Ca la Fresca i Agua Bendita-, l'Alternative o la Rua de l'Enterrament de la Bota, entre altres propostes.
Teatre de Festa Major
Com cada any, un dels moments més esperats de la Festa Major de Manlleu és la representació teatral del Teatre Centre. Enguany, l'obra serà Claustre. L'educació mata, una proposta escrita expressament per a l'ocasió sota la direcció de Martina Cabanas.
L'acció se situa en una sala de professors d'un institut públic on de sobre hi ha un mort. Els protagonistes són una inspectora d'educació, un director, una professora de mates, un professor d'educació física, una substituta de música i una mare "insuportable".
Tal com defineixen l'obra des del Teatre Centre, Claustre "és una comèdia criminal interactiva en un sol acte on tots els personatges són sospitosos i cap coartada acaba de quadrar". Al mateix temps, la particularitat de la representació és que serà el públic qui farà de jurat i decidirà el desenllaç, que pot variar amb tres finals possibles.
Cartell de Festa Major
El cartell de Festa Major de Manlleu 2026 és obra de Miquel Valle, que s'ha inspirat en els seus records de les festes i en les emocions de cada moment.
La imatge és una "M" gran de Manlleu decorada amb colors vius i elements destacats de la vila, com el passat industrial, el riu Ter o motius festius.