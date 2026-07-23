La primera edició del Festival Canalla de Vic reunirà editorials, expositors d'il·lustració i autors reconeguts

La ciutat de Vic desplegarà del 23 al 25 d’octubre la primera edició del Festival Canalla!, una cita pensada per connectar públic de totes les edats amb la literatura infantil i juvenil a través de formats diversos com la narració oral, el teatre, la il·lustració, la poesia i el cinema. Entre els noms confirmats, destaca la presència de la Susanne Strasser (Alemanya) i dels catalans Marta Altés, Maite Carranza, Miquel Desclot i Mercè Galí, a més d'altres professionals del sector. El comissari del festival, German Machado, subratlla que la pregunta "Què és ser canalla avui dia?" servirà d’eix reflexiu al llarg del festival. L’acte inaugural consistirà en una adaptació escènica de l’Odissea.
La proposta s’ha construït, segons paraules de Machado, per situar el llibre infantil i juvenil "en el lloc que es mereix". A més d’Altés, Carranza i Desclot, també participaran a la cita Anna Font, Lilliana Fortuny, Òscar Julve, Subi, Sherezade Bardají i La Berta del Poblet. Machado remarca que l'aposta de la ciutat per un esdeveniment d'aquestes característiques "és un gran pas endavant perquè la canalla s'acabi apropiant dels llibres", i considera un dels punts clau haver potenciat la trobada directa entre autors i públic infantil i juvenil.
Txell Vall, coordinadora del Festival Canalla!, detalla que la mostra gira entorn de cinc línies: fira, programació, educa, exposicions i pro. Hi col·laboren segells editorials, llibreries, autors, il·lustradors, centres educatius i altres professionals. L’activitat s’escampa per diversos espais i carrers de la capital d'Osona i explica que la proposta es dirigeix a infants i joves de qualsevol edat, des de la primera infància fins a l’adolescència, i també inclou famílies, docents i professionals del llibre i la il·lustració.
El festival aposta per una programació que alterna activitats adaptades a cada etapa vital amb espais de lectura, creació, diàleg i descobriment compartits. Aquesta transversalitat convida tota mena de públic a experimentar junts amb la literatura i les arts visuals, afavorint la participació directa i la iniciativa creativa. D’aquesta manera, Canalla! es presenta com un espai d’intercanvi intergeneracional, amb la literatura i la il·lustració al centre del batec cultural vigatà.
activitats i espais del festival
Durant tres jornades, el festival proposa tant activitats obertes per al conjunt de la ciutadania com propostes dirigides a franges d’edat específiques, des dels més petits fins al col·lectiu adolescent. En total hi haurà 60 activitats distribuïdes en 11 espais de Vic. La inauguració tindrà lloc el 23 d’octubre amb el pregó de l’escriptora Meritxell Martí i l’il·lustrador Xavier Salomó, autors d’Un sopar de por, a la Rambla del Bisbat. Tot seguit, l’espectacle Ulissa de Genovesa Narratives Teatrals revisitarà l’Odissea.
La programació contempla espectacles de narració, tallers de creació, recitals de poesia i activitats lúdiques pensades per a infants i adolescents. Els més petits trobaran contacontes i jocs literaris. Per als joves: tallers d’escriptura, creació de còmics i espais de debat sobre adaptacions literàries contemporànies. Aquesta combinació cerca incentivar la lectura i l’interès artístic mitjançant vivències dinàmiques i participatives.
L’aposta per la proximitat entre autors i públic es tradueix en signatures, trobades informals i espais de conversa. Aquesta dinàmica permet a infants i joves conèixer directament els creadors dels llibres que llegeixen, propiciant contacte directe amb el procés creatiu literari i visual. El recinte firal s'ubicarà a les rambles dels Montcada i del Bisbat, reunirà 23 estands, 21 expositors del sector editorial, 9 llibreries locals, 51 editorials i 27 expositors especialitzats en il·lustració amb espais propis. Segons els organitzadors, aquest model facilita una mostra "àmplia i diversa" del moment editorial actual i fa valdre el comerç local especialitzat.
La fira ofereix novetats, fons editorial, àlbums il·lustrats, còmics, narrativa, poesia, divulgació i revistes en català per a totes les edats. Cada estand tindrà caràcter propi i els assistents podran descobrir universos editorials variats, conversar amb professionals i autors. S’han previst signatures a cada espai. L'accés serà lliure, però algunes activitats tindran places limitades i requeriran inscripció anticipada; només dues activitats seran de pagament.
La il·lustració ocupa un lloc destacat a Canalla! amb un espai exclusiu per a 27 il·lustradors i il·lustradores, repartits en una desena d’estands. S’hi poden adquirir originals, litografies, reproduccions i altres peces gràfiques, i conèixer personalment creadors clau de l’actualitat del sector, que es considera una branca "indispensable" dins del festival.
El festival també desplega exposicions temàtiques de gran format dedicades a la il·lustració. Entre elles, El museu imaginari, que agrupa obres de més de 70 professionals d’arreu de Catalunya, i una mostra que connecta la trajectòria de Pilarin Bayés, Roser Capdevila i Cesc mitjançant originals, esbossos i materials poc divulgats. Aquest conjunt permet acostar el públic a la pluralitat creativa i als recorreguts dels grans noms del sector, reforçant la relació de Vic amb la producció artística.
Canalla! Pro és el punt de reunió i debat per als professionals de la literatura infantil, juvenil i il·lustració. El programa fomenta l’intercanvi d’experiències i l’enfortiment de vincles dins el sector. La jornada per a professionals tindrà lloc divendres 23 d’octubre al matí a la Biblioteca Pilarin Bayés, amb una taula rodona formada per Teresa Duran, Marta Altés i Arianna Squilloni, sota la moderació de Marc Alabart.
També s’hi inclouen conferències, converses i espais de contacte per a editors, llibreters, il·lustradors i estudiants. Hi seran presents creadors com Jordi Labanda, Javier Jaén, Conrad Roset i Eva Armisén. Es tractaran temes com la representació de la infància a la literatura, la funció de la il·lustració dins l’educació i la tasca dels agents culturals en la promoció lectora.
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vic, Bet Piella, destaca que el Festival Canalla! neix d’un teixit cultural i literari vigatà especialment "ric". Segons Piella, la capital d’Osona, amb més de 50.000 habitants, suma 12 llibreries, "una de les densitats llibreteres més altes d’Europa". La mitjana catalana és de 2,6 llibreries per cada 50.000 habitants.
Aquest context es consolida gràcies a entitats i institucions com la biblioteca Pilarín Bayés, l’Escola d’Art, el Centre d’Arts Contemporànies (ACVic), el Teatre l’Atlàntida, el cineclub i la implicació de llibreters, empreses i editorials d’arreu. El pressupost previst ascendeix a 119.000 euros, xifra que subratlla el compromís local amb la cultura i la promoció de la literatura infantil i juvenil.
La dimensió educativa del festival
Els centres educatius de Vic, des de les escoles bressol fins als instituts, prendran part en activitats adaptades a cada etapa, amb l’objectiu de vincular la literatura infantil i juvenil a l’aula de forma activa. En total, la iniciativa preveu arribar a uns 2.000 alumnes. Els infants d’I5 i cicle inicial de primària participaran en el projecte Animalons, animalades!, basat en la literatura oral catalana. S’utilitzarà un armariet-teatre i materials per representar i explicar poemes i contes; el professorat treballarà la proposta amb una formació prèvia. El procés culminarà durant el festival amb una mostra col·lectiva de creacions i veus d’infants.
Per a l’alumnat de 2n d’ESO, el projecte Rap & Poesia estarà guiat pel raper Jupyker. El repte és transformar la imatge de la poesia i apropar-la als joves. Uns 600 estudiants es familiaritzaran amb textos de Miquel Martí i Pol, Jacint Verdaguer i autors actuals, tot treballant mètrica, rima, ritme i expressió oral. Els grups seleccionats de cada centre presentaran les seves peces a l’escenari del Festival Canalla! el divendres 23 d’octubre.
Al llarg de tot el festival es posa l’accent en la dimensió educativa i comunitària: Canalla! Educa implica alumnat, docents i també famílies, que podran apropar-se conjuntament a la literatura i les arts. Aquesta transversalitat enforteix el paper de l’escola i la ciutat com a motor de lectura i creativitat entre el jovent.
El Festival Canalla! s’inscriu en un context especialment actiu i divers. Vic es distingeix per la densitat de llibreries, la varietat d’institucions culturals i educatives, i la col·laboració entre actors públics i privats. Aquesta xarxa permet que propostes com Canalla! tinguin efectes en la promoció lectora, la creació artística i la cohesió social.
La cita també promou la mediació i accions per impulsar la lectura en català i la creació local, posant en valor la cultura pròpia com a part fonamental en la formació d’infants i joves. Aquesta orientació propera i de qualitat fa de Canalla! un model de dinamització cultural amb arrelament territorial i potencial per consolidar-se al calendari cultural català.