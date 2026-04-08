Pilarin Bayés il·lustra un conte per l’Hospital de Vic per ajudar els infants a preparar-se per una operació

Pilarin Bayés ha il·lustrat Han d’operar a l’Aran, un conte per ajudar als infants que han de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica a l’Hospital de Vic a viure el procés amb menys pressió, por i incertesa. El conte il·lustrat per la ninotaire vigatana explica als més menuts tot el recorregut quirúrgic -des de la preparació prèvia fins a la recuperació- amb l’objectiu de generar-los confiança i seguretat en un moment que, sovint, genera angoixa i malestar als pacients pediàtrics i les seves famílies. Cada any passen pels quiròfans del Consorci Hospitalari de Vic més de 300 nens i nenes.
Pilarin Bayés reconeix que, “en un primer moment”, l’encàrrec la va sorprendre, perquè “no hi comptava”, però “de seguida vaig pensar que seria bonic fer-ho i em va fer il·lusió”. Per a il·lustrar el conte, la ninotaire vigatana explica que ha estirat experiència: “Un fill meu el van operar moltes vegades de les orelles, i l’acompanyàvem com podíem, però era un tràngol per a ell”. “Una societat ben estructurada s’ocupa dels infants, perquè els nens i nenes feliços seran adults amb bons sentiments”, apunta la Pilarin.
Per a il·lustrar el conte, Bayés va visitar alguns dels espais que ha dibuixat i també va agafar algunes fotografies de mostra per a no oblidar-se de cap detall: “Recordar-se de tots els elements d’un quiròfan és difícil i volia que els infants veiessin el que realment es trobarien”, detalla.
Humanització atenció pediàtrica
La primera edició del conte compta amb una tirada de 200 exemplars impresos amb la col·laboració desinteressada d’Artyplan i es distribuiran entre els pacients pediàtrics que han de passar per quiròfan -per Sant Jordi, també es posarà a la venda per a tothom-. L’objectiu, expliquen des del Consorci Hospitalari de Vic, és que nens i nenes puguin anticipar-se i entendre tot el que viuran, reduint així la incertesa i afavorint una vivència més tranquil·la i conscient.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte Sense perdre el somriure amb la finalitat de millorar l’experiència i el benestar dels infants durant els processos mèdics posant el focus en l’acompanyament emocionat dels pacients i en la humanització de l’atenció sanitària.
“Quan t’han d’operar sempre fa respecte, més encara si ets petit i a la família també els genera angoixa”, apunta Raquel Perarnau, anestesista de l’Hospital de Vic i l’encarregada del projecte d’humanització pediàtrica del CHV. En aquest sentit, detalla que si els més menuts veuen abans com serà tot el procés “arriben molt més tranquils”.
Marta Cambra, cap del servei d’Anestèsia de l’Hospital de Vic, remarca que la idea era disposar d’un conte especial pel CHV. Van proposar la iniciativa a la direcció del centre, que va posar en marxa la maquinària per aconseguir que la Pilarin il·lustres la història. “Un dels moments més traumàtics és la separació dels pares abans d’entrar a quiròfan”, subratlla la professional. Amb el conte, esperen que els infants entenguin millor i encarin amb més tranquil·litat tot el procés quirúrgic.
Per la seva banda, la gerent del CHV, Sara Manjón, explica que el conte “sorgeix del dia a dia de l’hospital, del que visualitzen els professionals de l’àrea de Pediatria i quirúrgica, de com se senten els nens quan han d’entrar a quiròfan, un entorn que els és hostil”.