Atrapen un home amb 471 plantes de marihuana a Taradell

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En concret, el passat 29 de maig la policia catalana va rebre l'avís d'uns veïns de Taradell que informaven de la presència d'una furgoneta sospitosa al municipi.
Diverses patrulles van dirigir-se al lloc i van interceptar el vehicle, en el qual viatjaven tres persones. Dos dels individus van aconseguir fugir corrent, mentre que el tercer va ser interceptat pels agents. A la zona de càrrega de la furgoneta hi havia 471 plantes de marihuana.
La patrulla va esbrinar que la furgoneta havia sortit d'un domicili: en aproximar-s'hi, van veure la porta oberta i una gran quantitat de restes de marihuana i eines de tall a l'exterior. En entrar a dins, van trobar-hi 156 plantes.
Durant l'escorcoll, els agents van localitzar diverses estances destinades al cultiu de marihuana, les quals disposaven d'una complexa instal·lació amb pantalles de llum, ventiladors, filtres d'olor, aire condicionat i extractors d'aire. A més, el subministrament elèctric estava manipulat.
Davant d'aquests fets, l'home interceptat a la furgoneta va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i va passar a disposició judicial el diumenge 31 de maig. La policia catalana manté oberta la investigació amb l'objectiu de localitzar els altres dos homes.