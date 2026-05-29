L’Ajuntament de Vic i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han impulsat una prova pilot per reservar places a vehicles d’alta ocupació (VAO) dins un entorn empresarial de la ciutat. El projecte, fruit de la cooperació entre institucions, busca posar a prova solucions tecnològiques per afavorir desplaçaments laborals més eficients i sostenibles. La iniciativa, que s’allargarà durant els pròxims mesos, servirà per estudiar com funciona el sistema i fins a quin punt pot afavorir el vehicle privat compartit.
El regidor de Mobilitat i Noves Tecnologies vigatà, Guillem Membrives, apunta que la capital d'Osona és pionera en tecnologia aplicada a la mobilitat, i subratlla la voluntat de la ciutat per posar a prova noves eines que, amb el temps, “han de servir per donar servei a tots els aparcaments VAO de Catalunya”.
Per la seva banda, el director general de l’ATM, Manuel Valdés, apunta que el projecte “ens permet testar solucions tecnològiques innovadores aplicades a la mobilitat sostenible i analitzar com poden contribuir a impulsar hàbits de desplaçament d’empresa més eficients”.
Característiques del pla pilot d’aparcaments VAO a Vic
La prova que es fa a Vic posa en servei vuit places reservades als vehicles on viatgin com a mínim dues persones. S’ubiquen al carrer Costa d’en Paratge, a tocar de la cruïlla amb el carrer Camí de la Tolosa. El servei, operatiu des de mitjan abril, respon a una petició directa d’empreses de la zona. Membrives destaca que “algunes empreses de la zona hi van mostrar molt d’interès”, i afegeix que de seguida es va assolir la “complicitat” amb l’ATM per fer-ho possible.
Per accedir-hi, els conductors utilitzen una aplicació mòbil desenvolupada per Parkunload. L’app identifica la zona VAO i verifica que es compleixi el requisit d’ocupació mínima. El funcionament implica activar la càmera del telèfon i, a través de visió artificial, detectar dues siluetes dins el vehicle abans de permetre l’aparcament.
El projecte s’integra dins el contracte d’eines addicionals vinculades a les Zones de Baixes Emissions (ZBE), sota la coordinació de l’ATM i amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Next Generation EU.
Impacte sobre mobilitat i sostenibilitat urbana
Els vehicles d’alta ocupació redueixen la circulació, milloren l’eficiència dels trajectes i permeten optimitzar l’espai públic destinat a estacionament. A l’inici del pilot, els agents cívics de Vic han informat les empreses de la zona sobre el funcionament d’aquests aparcaments VAO per facilitar-ne l’adopció.
Aquesta experiència permet a ATM i Ajuntament de Vic avançar en la cerca de solucions innovadores que facilitin pràctiques de mobilitat més sostenibles en zones urbanes i d’activitat econòmica. El projecte s’ofereix com a exemple per futures adaptacions a altres punts de Catalunya.
El desplegament del pilot es focalitza en l’ús de tecnologia per garantir que només els vehicles que compleixen les condicions accedeixin als aparcaments VAO. Aquesta restricció reforça l’objectiu de minimitzar els trajectes individuals i afavorir que treballadors locals comparteixin cotxe.