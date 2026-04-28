Catalunya allarga les concessions a canvi d'arribar al 75% dels busos no contaminants

Les actuals concessions d'autobusos interurbans acaben el 2028. De fet, ja són una pròrroga del 2003 de les realitzades en ple franquisme, majoritàriament a la dècada dels 60. Fins fa poc temps, tot apuntava a la convocatòria de concursos per tal d'adjudicar un servei cada vegada més utilitzat, entre altres, per les crisis de Rodalies. Finalment, el Govern ha optat per allargar les actuals sis anys més. Això sí, ho condiciona a un ambiciós pla de descarbonització: d'aquí a dos anys i mig el 75% dels vehicles hauran de ser elèctrics, híbrids, de gas o, en el pitjor dels casos, de baixes emissions. De fet, les empreses tenen tot just tres mesos per presentar les seves propostes per renovar les flotes. Qui no ho faci o no sigui prou ambiciós, podrà perdre les línies afectades que l'executiu trauria a concurs. “Aprovem un decret-llei per millorar i modernitzar una oferta per una demanda que no para de créixer”, assegura la consellera Sílvia Paneque.
Ni concursos, ni renovar concessions 8-10 anys
Feia molt temps que s'esperava que les línies d'autobús interurbà se sotmetessin per primera vegada a un concurs públic per tal d'adjudicar el servei a les diverses companyies privades que operen a Catalunya. De moment, s'haurà d'esperar majoritàriament fins al 2034, ja el Departament de Territori ha optat per allargar les actuals a través d'un decret llei -jurídicament, no es tracta d'una renovació- per un màxim de sis anys.
La decisió ha estat mal rebuda per plataformes d'usuaris com l'associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) -que exigia la convocatòria dels concursos-, però tampoc acabarà d'agradar a les empreses. De fet, reclamaven un allargament de mínim 8-10 anys per tal d'amortitzar les inversions incloses en el decret llei aprovat pel consell executiu aquest dimarts.
El 75% de la flota, “descarbonitzada” l'1 de gener de 2029
L'allargament de les actuals concessions per a les línies interurbanes està subjecte a una condició molt clara: que l'1 de gener de 2029 el 75% de la flota estigui “descarbonitzada”. I què vol dir? Optar per la tecnologia menys contaminant per cada tipus de servei. En aquest sentit, la renovació d'un total de 1.425 autobusos s'estima que es reparteixi en un 40% en elèctrics purs -pels trajectes més curts-, un 40% en híbrid -per línies de mitjana distància-, mentre que els trajectes més llargs -per exemple de Barcelona al Pirineu- es podran cobrir amb vehicles dièsel, però d'emissions més reduïdes, concretament amb models Euro VI i Euro VII. En aquest sentit, s'estima una inversió d'uns 762,5 milions d'euros. “És un esforç econòmic que recomana una continuïtat del servei”, assegura Paneque.
Tan bon punt el decret llei es publiqui al DOGC, les empreses tindran un termini de tres mesos per tal de presentar les seves propostes per a cadascuna de les línies. La Generalitat, per la seva banda, disposarà de tres mesos més per avaluar-les i, si s'escau, acceptar-les. Tant si no s'entreguen com si són deficients, el Departament de Territori assegura que les línies afectades sortiran a concurs a partir del 2028. De fet, ja hi ha casos com el servei Barcelona-Manresa, que sí que es licitarà perquè no entrava en el mateix paquet que la gran majoria.
Cal tenir en compte que actualment només 21 dels 1.597 busos interurbans de Catalunya són elèctrics, un percentatge mínim que, sumant híbrids i altres tecnologies descarbonitzades, arriba al 10%. Territori calcula que amb la renovació proposada les emissions baixaran un 48%, en un context on la Generalitat s'ha autoimposat l'objectiu que el sector del transport, globalment, redueixi un 19% el CO2 a finals de la dècada. Amb l'allargament, s'espera que la flota total arribi a 1.900.
Així s'haurien de repartir una vegada es descarbonitzin totalment:
- Autobusos elèctrics: 760 (40%). Preu mitjà per unitat: 565.000 euros
- Autobusos híbrids: 760 (40%). Preu mitjà per unitat: 375.000 euros
- Autobusos Euro VII: 190 (10%). Preu mitjà per unitat: 325.000 euros
- Autobusos Euro VI: 190 (10%). Preu mitjà per unitat: 295.000 euros
Les raons per allargar les concessions
Ara bé, més enllà de les condicions per afavorir la descarbonització, com justifica el Govern tornar a allargar les concessions? Pel Departament de Territori, s'ha de tenir en compte l'augment de la demanda del transport públic, la crisi de Rodalies, així com l'actual i futur increment de població en terceres corones metropolitanes que no disposen de tren o que el servei ferroviari no és suficient.
Les raons no convencen gens la PTP. Fonts de l'associació d'usuaris asseguren que la decisió “demostra que Territori no ha fet la feina necessària per preparar amb garanties unes licitacions clau per al transport públic” i ho qualifiquen d'“oportunitat perduda”. Els darrers dies, des de l'Autoritat de la Competència s'ha lamentat que s'optés per aquesta via, però des de la Generalitat asseguren que el decret llei “està blindat jurídicament”.