Barcelona eliminarà més de la meitat dels plataners en la pròxima dècada

Barcelona reduirà a més de la meitat els plàtans que hi ha a la ciutat en els pròxims deu anys. Així ho ha confirmat l'Ajuntament aquest dilluns, dues setmanes després que el fruit de l'arbre rei de la ciutat es colés a la Diada de Sant Jordi de la capital catalana generant una sensació incòmoda sobretot en les persones amb al·lèrgia. Si bé el 2022 el consistori ja va anunciar que volia reduir el nombre de plàtans, ara ha dit que concretament n'eliminarà el 56% dels 43.722 que vesteixen la capital catalana.
En aquests moments, la població de plàtans d'ombra (Platanus x hispanica) representa el 27,45% dels arbres de Barcelona, segons ha avançat 20minutos. És a dir, que un de cada quatre són d'aquesta espècie. En el marc del Pla Director de l'Arbrat, l'Ajuntament vol que d'aquí a deu anys aquests només en representin el 12%. D'altra banda, el govern de Collboni també ha fixat que amb aquest pla cap espècie podrà superar el 15% del total.
El consistori ha especificat que el 2010 els plàtans d'ombra van arribar a representar el 30% del conjunt d'arbrat de la ciutat. En aquell moment ja es va decidir que se'n volia reduir la presència per a avançar cap a un conjunt "més divers i resilient". Fins al 2026, però, aquesta xifra ha baixat poc més de 2 punts. Ara, l'Ajuntament ha confirmat que n'eliminarà la meitat per "seguretat" i "sostenibilitat". "Quan una ciutat depèn massa d’una sola espècie, augmenta el risc que una plaga o una malaltia afecti una part important de l’arbrat. La diversificació permet evitar aquesta vulnerabilitat”, apunten des del consistori.
Paral·lelament, amb el pas dels anys, altres espècies han guanyat pes en la infraestructura verda de la ciutat, com el lledoner i la mèlia. Aquesta última ha passat del 3% al 4,37%. Tot i que l'Ajuntament subratlla que el plàtan és un arbre identitari de la ciutat, el que busca amb aquesta mesura és "reduir la dependència d’una sola espècie”.
El protagonista de Sant Jordi
Tot just fa només uns dies, la Diada de Sant Jordi a la capital del país va estar marcada pel fruit d'aquest arbre que, atiat pel fort vent que bufava, generava una sensació molt incòmoda entre les persones que passejaven per les parades de llibres i roses. Amb l'arribada del bon temps i de la primavera, el fruit del plàtan es desintegra en forma de filaments peluts i cauen al carrer, causant picor, tos i llagrimeig pel contacte físic.
L'arbre més alt de Catalunya
Un fet curiós també sobre aquesta espècie és que l'arbre més alt de Catalunya és, efectivament, el plàtan d'ombra. Concretament, es troba al parc de la Devesa de Girona. Quan es va fer l'últim mesurament -aquestes dades són del 2021- arribava a 54,55 metres, l'equivalent a un edifici de 18 pisos. Ara bé, aquest exemplar continua creixent i, per tant, ara ja està per sobre d'aquest valor.