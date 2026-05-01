Barcelona esmicola el rècord i pateix l'abril més càlid de l'últim segle

Barcelona és singular per moltes coses, però també meteorològicament parlant. Disposa des de 1914 d'una sèrie de temperatura i precipitació ininterrompuda. Ni la Guerra Civil va evitar que cada dia, de manera manual, a l'Observatori Fabra s'hagi anotat els registres de les principals variables. Aquest fet, permet ponderar si els valors són normals o extraordinaris. I aquest abril acaba d'entrar per la porta gran als rècords: no només ha estat el més càlid sinó que ha esmicolat el rècord anterior en 1,3 ºC. Al conjunt de Catalunya, el Meteocat també certifica que ho ha estat, però amb dades dels darrers 20 anys.
Quasi quatre graus per sobre la mitjana
En sèries llargues, els valors mensuals o anuals no es comparen amb la mitjana del conjunt dades sinó amb el període 1991-2020. D'aquesta manera, es pot tenir una referència respecte al clima actual i no pas sobre el que hi havia fa molt temps. En aquest sentit, l'abril del 2026 passarà a la història no només per ser el més càlid sinó per una anomalia extrema.
Concretament, segons les dades facilitades per l'Observatori Fabra, l'abril a Barcelona s'ha tancat amb 17,4 ºC, fins a 3,7 ºC per sobre la mitjana i 1,3 ºC més que l'anterior rècord del 2023. És un valor tan elevat que, fins i tot, ha superat en 0,2 ºC la mitjana de maig.
Aquest és el top 10 dels abrils més càlids a Barcelona:
- 2026
- 2023
- 2011
- 1945
- 2014
- 2006
- 2025
- 2007
- 2024
- 2015
L'abril més càlid a Catalunya
Catalunya només disposa d'una altra sèrie centenària, la de l'Observatori de l'Ebre. En aquest cas, el valor mitjà de 18,5 ºC suposa el segon més alt, només superat pel 2023. D'aquesta manera, no es pot demostrar empíricament de manera global si aquest abril és el més càlid d'almenys els darrers 110 anys, malgrat que tot apunta cap a aquesta direcció.El Meteocat, de fet, sí que certifica que ho ha estat dels darrers 20 anys. De fet, en 104 de les 122 estacions de la xarxa -més d'un 80%-, s'ha batut el rècord.
Segons explica Marc Prohom, cap de l’àrea de Climatologia del Meteocat, aquesta situació respon a un patró atmosfèric que ha afavorit l'arribada de nombroses pertorbacions a la península Ibèrica, les quals han impulsat l’aire càlid del nord d’Àfrica cap a Catalunya. La combinació d’aquesta massa d’aire amb la persistència d’un anticicló ha provocat temperatures inusualment elevades i una precipitació escassa, excepte al Pirineu, on l'avançament del desgel ha estat molt marcat.
L’anomalia de temperatura ha estat especialment notable a les zones interiors i elevades, mentre que al litoral s’ha vist moderada per l’efecte de la marinada, que encara es manté fresca en aquesta època de l’any. Aquest contrast s'exemplifica perfectament al Baix Llobregat: mentre que a l’estació del Prat de Llobregat (al delta) l’anomalia ha estat de només +0,8 °C, al parc natural del Garraf-el Rascler (a la serralada) s'ha enfilat fins a uns excepcionals +4,1 grau.
Pel que fa a la precipitació, l’última part del mes ha estat marcada per la inestabilitat al Pirineu i Prepirineu. Una entrada d’aire fred en altura, en contrast amb la calor de la superfície, ha provocat tempestes intenses sovint acompanyades de pedra, superant els 50 mm en pocs hores en punts del Pirineu oriental. De fet, el passat dia 20 es va viure un dels episodis de pedres grosses més primerencs d'ençà que es tenen registres. Tot i aquests episodis, la pluja acumulada no ha assolit la mitjana climàtica i el mes es tanca com a sec o molt sec a la gran majoria del país.
Altres observatoris amb sèries llargues també mostren l'excepcionalitat d'aques més d'abril. A Lleida, segons les dades de l'Aemet (1939-2026), s'ha assolit un valor de 18,0 ºC, un grau més que l'anterior rècord del 2011.