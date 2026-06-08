Catalunya engega un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins

La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic -batejat com a Peremcat- se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques (com les praderies de fanerògames, les algues o els fons de coral·ligen). El pla suposarà una inversió de més de 3 milions i, d'entrada, ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava. "Volem saber l'estat d'aquests hàbitats i a partir d'aquí definir l'estratègia per preservar-los", explica el cap del Servei de Protecció i Conservació de Medi Marí, Sergi Rasero.
Dos submarinistes amb neoprè es barregen entre els qui es banyen a la Cala Bona de Tossa de Mar (Selva). Inspeccionen a consciència les algues que viuen al fons sorrenc o damunt les roques, estenent transsectes de 25 metres i avançant de 20 centímetres en 20 centímetres. Formen part de l'equip del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) que en els pròxims mesos recorrerà diferents punts del litoral català -fins a una quarantena- per analitzar l'estat dels seus ecosistemes i hàbitats marins.
A més de Tossa, l'equip també s'ha desplaçat ja a Calella i al litoral del Montgrí. En el cas de Cala Bona, durant la inspecció, els tècnics del CEAB han detectat com una alga en perill d'extinció, l'Ericaria crinita, pràcticament ha desaparegut de l'indret. "Avui tan sols hem pogut trobar-ne dos individus, quan abans la població n'era abundant; per tant, la recessió d'aquesta alga és clara i haurem d'esbrinar quins factors han portat a aquesta mortalitat tan elevada", explica una de les tècniques, Mar Tur.
De l'Empordà a les Terres de l'Ebre
La diagnosi que s'ha fet a Cala Bona s'emmarca dins la primera fase del Pla Estratègic per a la Restauració dels Ecosistemes Marins de Catalunya (Peremcat). La Generalitat ha engegat aquesta iniciativa, pionera arreu de l'Estat, amb l'objectiu de recuperar i millorar els hàbitats marins de tot el litoral: des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre.
El pla estratègic, que tindrà una inversió de més de 3 milions, es focalitzarà en quatre hàbitats i ecosistemes marins. En concret, les algues, les praderies de fanerògames, els rodòlits (algues vermelles calcàries) i els fons de coral·ligen. Tots ells, subratlla Sergi Rasero, es consideren "clau" i són "essencials" tant per a la biodiversitat com per a la pesca i les activitats subaquàtiques.
La fase de diagnosi, que s'allargarà durant més d'un any, no tan sols avaluarà l'estat de conservació d'aquests diferents hàbitats, sinó que també analitzarà quines pressions i impactes reben els ecosistemes. A partir d'aquí, precisa el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí, s'identificaran quines són les zones prioritàries on cal actuar i es faran projectes pilot de restauració ecològica.
Amb l'horitzó 2030
Les diferents fases del pla es volen desplegar des d'ara i fins al 2028. També, amb l'objectiu d'avançar-se a allò que ha fixat Europa per al 2030. Aleshores, segons recull la llei europea de restauració de la natura, s'hauran d'haver restaurat com a mínim el 30% dels hàbitats degradats (tant terrestres com marins). Un percentatge que haurà d'assolir el 100% el 2050.
"A més, el Pacte Europeu pels Oceans també ens interpel·la i obliga a fer actuacions per millorar l'estat dels nostres ecosistemes; sobretot, en allò que fa referència a la pesca i a la sostenibilitat alimentària", precisa Rasero. Per això, el cap del servei subratlla que un dels eixos del Peremcat serà, precisament, identificar quines són les actuacions que cal dur a terme a l'hora de regenerar els diferents hàbitats.
"Des d'aquella restauració coneguda com a passiva, és a dir que elimina o redueix les fonts de pressió i impacte, fins a aquelles altres que demanin intentar fer plantacions de macroalgues o fanerògames", concreta Sergi Rasero. I sobretot, també tenint en compte els efectes del canvi climàtic. "L'escalfament global comporta que moltes espècies no tinguin capacitat o prou resiliència per tornar-se a adaptar; però la sobrefreqüentació humana, les embarcacions o l'ús de determinats productes químics també poden fer fonts de pressió importants", hi afegeix el cap del Servei de Protecció i Conservació de Medi Marí.
"No trepitjar les algues"
La coordinadora del projecte, Júlia Costa, explica que d'entrada ja hi ha petites accions que poden afavorir la preservació d'aquests ecosistemes marins. "Les macroalgues són molt superficials, es troben fins i tot a les roques d'arran de platja i si es trepitgen es poden fer malbé; si la gent ho sabés i ho evités, ja estaríem fent part del camí per recuperar-les", indica Costa, explicant que es poden instal·lar panells informatius a les cales per informar-ne els banyistes.
A partir d'aquí, Costa tampoc amaga que, a l'hora d'afavorir la restauració dels hàbitats marins, "la primera línia d'actuació sempre és la conservació". I que això passa per "reduir pressions". Entre d'altres, la freqüentació de banyistes, les embarcacions, la pol·lució i el canvi climàtic.