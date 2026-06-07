El temps d'aquest dilluns 8 de juny: augment de les temperatures i ruixats de tarda

Aquest dilluns 8 de juny estarà marcat pel predomini del sol a gairebé tot Catalunya. El cel es mantindrà serè durant bona part del dia, amb el pas d'alguns núvols alts de matinada. A partir del final del matí, però, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, especialment al sector nord, mentre que al vespre arribaran més núvols pel terç oest que avançaran progressivament cap a la resta del territori.
Durant la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu, sobretot a l'extrem nord del sector oriental, i de manera més aïllada al Prepirineu. Amb el pas de les hores, la probabilitat de precipitacions augmentarà també al sector occidental de la serralada. Els xàfecs seran en general febles o moderats, tot i que localment podran anar acompanyats de tempesta.
Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà sense grans canvis, mentre que la màxima pujarà lleugerament o moderadament a bona part del país. El vent bufarà fluix i variable a primera i última hora del dia i, durant la resta de la jornada, dominarà el component sud, amb intensitat entre fluixa i moderada i alguns cops forts a la tarda a la Costa Brava.
I a mitjà termini?
Els pròxims dies continuaran marcats per l'estabilitat i per un nou ascens de les temperatures, que deixaran un ambient cada cop més càlid, especialment a l'interior i a Ponent. Les tardes mantindran les típiques nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, amb possibilitat d'alguns ruixats o tempestes puntuals de muntanya.