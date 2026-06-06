Quan menys és més

Diuen que la mítica frase “menys és més” la va popularitzar Mies van der Rohe i va servir per inspirar el minimalisme. En periodisme -on caiem fàcilment en el barroquisme estilístic- seria la cosa tant clàssica de frases curtes, sense adjectius ni subordinades. I, segurament, si ho traslladem a la transició energètica, la repotenciació.
Malgrat que també es pot aplicar a la hidroelèctrica, la més estesa és als parcs eòlics. Es tracta de substituir els vells aerogeneradors -poc potents i que esgoten la seva vida útil- per altres d'última generació. Màquines de més alçada i rendiment que permeten multiplicar la producció d'energia neta reduint-ne el nombre.
L'exemple de Colladetes és clar i català. De 54 molins a 8 -sis corresponents a la repotenciació i dos més a l'ampliació-, de 36,6 a 48 MW de potència i, atenció, de 74 a 133 GW anuals, és a dir, quasi el doble d'electricitat.
Aquest parc eòlic del Perelló és paradigmàtic per ser un exemple d'innovació. Ara bé, no deixa de ser el primer d'una llarga llista. Actualment, n'hi ha vuit més en tramitació o que han sol·licitat ajudes a l'IDAE. Al conjunt de Catalunya, segons un pla presentat per Territori, en la pròxima dècada s'han de substituir 46 dels 52 parcs existents i reduir de 758 a 240 els aerogeneradors [us recomano provar-ho en aquest senzill interactiu].
A banda de construir nous parcs, la repotenciació ha de tenir les màximes facilitats possibles -rebaixant, si és possible, el termini de només tres anys de Colladetes entre la presentació del projecte i la connexió-. Prou endarrerits que anem amb els objectius de transició energètica com per perdre pistonada a l'hora de substituir els parcs eòlics de fa 20-30 anys. Menys és més.
De la protecció a la gestió efectiva
Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, ha estat una setmana carregada de notícies vinculades als espais naturals.
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
- Líbia, Algèria i Tunísia signen un acord per compartir l'aigua de l'aqüífer del Sàhara (llegit a AfricaNews).
- Els productors d'arròs d'Indonèsia proven mètodes que redueixen les emissions de metà i augmenten el rendiment (llegit Channel News Asia).
- La cursa pel petroli: serà Jamaica el següent país a perforar i què significa això per als seus compromisos verds? (llegit a The Guardian).
- Caen, la ciutat francesa que projecta un barri que es pugui desmantellar en cinquanta anys per l'augment del nivell del mar (llegit a Le Monde).