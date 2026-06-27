Quan la realitat (climàtica) supera la ficció

L'any 2014 l'Organització Meteorològica Mundial va tirar endavant una iniciativa molt interessant. Va aconseguir que un bon nombre de televisions estatals -i també serveis meteorològics- gravessin una previsió fictícia per al 2050 per tal de conscienciar sobre l'impacte del canvi climàtic. Aquí podeu veure els vídeos de TVE, de la WDR alemanya, d'NHK del Japó o del Servei Meteorològic de Sud-àfrica.
Dotze anys després, s'ha viralitzat la previsió d'Evelyne Dhéliat, la cap de meteorologia de la televisió pública francesa TF1. Pronosticava per a mitjan segle XXI temperatures màximes de 40 graus a París, 42 a Lió i fins a 43 ºC a la zona de Nimes. Aquella previsió permetia respirar el nord-oest de l'hexàgon amb màximes relativament suaus com els 26 de Brest o els 30 de Nantes.
Ara bé, quan encara queda un quart de segle per arribar al 2050 -l'any en què el planeta hauria d'assolir la neutralitat climàtica-, la realitat supera la ficció. La mateixa Dhéliat -dotze anys després- ha comparat en directe les previsions. Al nord-oest l'onada de calor no ha passat de llarg -38 a Brest, 42 a Nantes-, mentre que els 40 previstos a Bordeus s'han convertit en 42, assolint el rècord absolut. “Les projeccions per al 2050 han quedat clarament sobrepassades”, explicava la meteorologa aquesta setmana.
La situació d'aquests dies a França és excepcional. Són molts dies seguits de canicule en un país gens adaptat a les altes temperatures. A les morts directes per la calor -tres nens tancats en cotxes-, desenes de persones ofegades en zones de bany no controlat, s'hi afegiran les de persones amb problemes de salut -a Catalunya en quatre dies s'han comptabilitzat 43 defuncions per aquest motiu-. Monuments turístics amb horari reduït, escoles tancades -també al Regne Unit-, hospitals desbordats i centrals nuclears aturades són algunes de les conseqüències d'una onada de calor que podria suposar un nou punt d'inflexió com la del 2003.
Al nostre país, les dades són molt clares i evidents: cada vegada hi ha més comarques que s'estan acostumant -a la força- a superar els 40 graus. Com mostra aquest interactiu que hem desenvolupat amb el company Arnau Inés de Polis, en els darrers anys la mitjana de dies roents ja s'acosta als 13. Hi ha dues opcions -ho explicava el director general de Boscos parlant dels incendis-: una resposta estructural gràcies a una presa progressiva de consciència social i política, o que sigui necessària una catàstrofe perquè ho entenguem de cop.
Un clima que ja ha canviat
Ho he escrit diverses vegades -reconec que em repeteixo-: hauríem de començar a parlar menys de canvi climàtic i més de clima canviat. En aquest interactiu mostrem com ha deixat de ser excepcional arribar als 40 graus.
- Acceleració. Des del 2022, la mitjana anual de dies que superen els 40 ºC a Catalunya frega els 13, en contrast amb el període 2007-2014, quan era d'1,5.
- L'estiu comença fort. Els quatre primers dies de l'estació van superar els 40 graus: 32 observatoris, 11 comarques i amb un valor extrem de 43,0 ºC a Vilanova de Segrià.
- El rècord del 2025. L'any passat la quarantena es va superar en 16 dies. Ens hi acostarem enguany?
- Tendències clares. A Lleida acumulen 12 anys consecutius superant els 40 ºC (amb un màxim de 8 dies el 2025), mentre que a l'Observatori de l'Ebre, en 121 anys de dades, s'ha passat del primer 40 l'any 1982 a un rècord de set jornades el 2025.
Aquesta setmana també és notícia
L'onada de calor a Europa en quatre notícies
- Dormir al celler, fer temps a la funerària, agafar el tramvia: l'enginy dels francesos davant l'onada de calor (llegit a Le Monde).
- Massa calor per treballar: l'augment de temperatures ja és una amenaça per a la productivitat a Europa (llegit a The Guardian).
- L'onada de calor sufoca Alemanya i converteix els viatges en bicicleta en una prova de supervivència (llegit a El País).
- Piscina i cervesa: la recepta negacionista del ministre de Defensa belga per una onada de calor que “hauria estat pràcticament impossible fa 50 anys” (llegit a RTBF).