Un estudi liderat per la Universitat de Barcelona i l'Institut de Recerca en Canvi Global de la Universitat Rey Juan Carlos ha revisat com els fongs aquàtics i les funcions que exerceixen responen davant l'activitat humana. Els resultats alerten que la crisi climàtica posa en risc la biodiversitat microbiana dels rius. Els fongs aquàtics són microorganismes amb un paper clau en l'equilibri ecològic dels rius, ajuden a la descomposició de la matèria orgànica, degraden contaminants i formen part del cicle de nutrients i energia en els ecosistemes d'aigua dolça.
Ara, l'estudi, publicat a la revista Freshwater Biology, conclou que la biodiversitat i les funcions biològiques d'aquests microorganismes en aquests entorns naturals estan en risc per l'augment de la temperatura, els períodes secs prolongats i la pèrdua de vegetació de ribera que genera el canvi climàtic.
Aida Viza, investigadora del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la UB, explica que la pèrdua del bosc de ribera també té efectes negatius sobre els fongs, ja que augmenta la insolació i la temperatura al llit del riu. En canvi, contràriament al que esperaven, explica que l'increment de compostos químics com el nitrat i el fosfat, associats a l'agricultura i als impactes urbans, gairebé no va influir en la biodiversitat ni en les funcions dels fongs aquàtics. Afegeix que això es pot deure al fet que els rius ibèrics disposen d'una gran quantitat de nutrients i que els fongs no en necessiten grans quantitats per desenvolupar les seves funcions.
Anàlisi en una seixantena de rius
L'estudi descriu com l'activitat microbiana als sediments és altament resistent als impactes humans, ja que ofereixen condicions d'humitat i temperatura estables que permeten mantenir la vida i el funcionament dels rius durant períodes desfavorables. "Aquests resultats mostren dades esperançadores per als rius. Tanmateix, hem de tenir en compte que, amb el canvi climàtic, aquestes condicions desfavorables seran cada vegada més prolongades i que la capacitat de refugi que ofereix el sediment és limitada", diu Viza.
En el treball, desenvolupat en el marc de la iniciativa Observatori Ibèric de Rius (IberRios), hi han participat dinou investigadors de diverses universitats i instituts de recerca d'Espanya, Portugal, Alemanya i Suïssa. En total, es va recopilar informació de 62 rius situats en set regions ibèriques amb una gran diversitat de sòls i climes.
Els investigadors apunten que els resultats obtinguts tenen aplicacions importants en la gestió i el seguiment dels rius en un context de crisi climàtica. Així, apunten que les mesures per reduir la concentració de nitrats i fosfats no serien suficients per preservar la biodiversitat i les funcions que desenvolupen els fongs aquàtics. Una actuació a portar a terme seria per exemple augmentar l'ombra mitjançant la revegetació del bosc de ribera o evitar extraccions excessives d'aigua, especialment durant l'estiu.