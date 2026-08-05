Pluges generals i tempestes intenses: tot Catalunya en alerta

Una molt bona notícia enmig d'aquest estiu convertit en una onada de calor perpètua amb petites treves. Aquest dijous, si els mapes no fallen, pot ploure a la pràctica totalitat del país. De fet, el Meteocat ha emès avisos per a 42 de les 43 comarques -només en queda fora el Baix Empordà- per aquest dijous a la tarda. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta.
Pluges de nord a sud
Aquest dimecres, malgrat no haver-hi avisos per calor, les màximes s'han tornat a enfilar fins als 38 graus. A la tarda, com ha passat al llarg de la setmana, s'han produït alguns ruixats, però han estat molt febles i localitzats.
Res a veure amb dijous. Al matí no es descarta algun ruixat, especialment al Pirineu, però a partir del migdia plourà amb ganes a qualsevol punt de la meitat nord i est. A mesura que avanci la tarda -i sobretot a partir del vespre- les precipitacions tendiran a concentrar-se cap al sud.
En aquest sentit, el Meteocat ha emès avisos per a 42 de les 43 comarques. En 18 casos, a més, són de nivell taronja: nord-est, Catalunya Central, prelitoral central i l'interior del Camp de Tarragona. En aquestes zones, és probable acumular més de 40 litres en només mitja hora, fet que pot provar petites inundacions. A més, en totes aquestes comarques no es descarta superar els 60 litres en tres hores.
Divendres millora el temps
La situació tornarà a canviar divendres. El sol s'imposarà entre bandes de núvols i només s'esperen xàfecs -localment intensos- al quadrant nord est. Tot plegat, a l'espera que els termòmetres repuntin de cara al cap de setmana.
Dijous 6 d'agost
Avisos del Meteocat en un total de 42 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Alt Empordà: avís groc
- Segrià: avís groc
- Ribera d'Ebre: avís groc
- Baix Camp: avís groc
- Baix Ebre: avís groc
- Montsià: avís groc
Avís per intensitat de pluja: 60 litres en tres hores (perill màxim 2/6)
- Alt Camp: avís groc
- Alt Penedès: avís groc
- Anoia: avís groc
- Bages: avís groc
- Baix Llobregat: avís groc
- Berguedà: avís groc
- Conca de Barberà: avís groc
- Garrotxa: avís groc
- Lluçanès: avís groc
- Moianès: avís groc
- Osona: avís groc
- Ripollès: avís groc
- Segarra: avís groc
- Selva: avís groc
- Solsonès: avís groc
- Urgell: avís groc
- Vallès Occidental: avís groc
- Vallès Oriental: avís groc
Avís per intensitat de pluja: 40 litres en mitja hora (perill màxim 4/6)
- Alt Camp: avís taronja
- Alt Empordà: avís groc
- Alt Penedès: avís taronja
- Alt Urgell: avís groc
- Alta Ribagorça: avís groc
- Anoia: avís taronja
- Bages: avís taronja
- Baix Camp: avís groc
- Baix Ebre: avís groc
- Baix Llobregat: avís taronja
- Baix Penedès: avís groc
- Barcelonès: avís groc
- Berguedà: avís taronja
- Cerdanya: avís groc
- Conca de Barberà: avís taronja
- Garraf: avís groc
- Garrigues: avís groc
- Garrotxa: avís taronja
- Gironès: avís groc
- Lluçanès: avís taronja
- Maresme: avís groc
- Moianès: avís taronja
- Montsià: avís groc
- Noguera: avís groc
- Osona: avís taronja
- Pallars Jussà: avís groc
- Pallars Sobirà: avís groc
- Pla de l'Estany: avís groc
- Pla d'Urgell: avís groc
- Priorat: avís groc
- Ribera d'Ebre: avís groc
- Ripollès: avís taronja
- Segarra: avís taronja
- Segrià: avís groc
- Selva: avís taronja
- Solsonès: avís taronja
- Tarragonès: avís groc
- Terra Alta: avís groc
- Urgell: avís taronja
- Val d'Aran: avís groc
- Vallès Occidental: avís taronja
- Vallès Oriental: avís taronja
Divendres 7 d'agost
Avisos del Meteocat en un total de quatre comarques.
Avís per intensitat de pluja: 20 litres en 30 minuts
- Ripollès: avís groc
- Garrotxa:
- Lluçanès: avís groc
- Osona