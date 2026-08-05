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Pluges generals i tempestes intenses: tot Catalunya en alerta

Terra

El Meteocat emet avisos per a 42 de les 43 comarques per unes precipitacions que, a l'interior del país, poden superar els 60 litres

  • Les pluges tornaran a ser intenses i abundants a l'interior de Catalunya -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 17:10
Actualitzat el 05 d’agost de 2026 a les 17:19

Una molt bona notícia enmig d'aquest estiu convertit en una onada de calor perpètua amb petites treves. Aquest dijous, si els mapes no fallen, pot ploure a la pràctica totalitat del país. De fet, el Meteocat ha emès avisos per a 42 de les 43 comarques -només en queda fora el Baix Empordà- per aquest dijous a la tarda. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta.

Pluges de nord a sud

Aquest dimecres, malgrat no haver-hi avisos per calor, les màximes s'han tornat a enfilar fins als 38 graus. A la tarda, com ha passat al llarg de la setmana, s'han produït alguns ruixats, però han estat molt febles i localitzats.

Res a veure amb dijous. Al matí no es descarta algun ruixat, especialment al Pirineu, però a partir del migdia plourà amb ganes a qualsevol punt de la meitat nord i est. A mesura que avanci la tarda -i sobretot a partir del vespre- les precipitacions tendiran a concentrar-se cap al sud.

En aquest sentit, el Meteocat ha emès avisos per a 42 de les 43 comarques. En 18 casos, a més, són de nivell taronja: nord-est, Catalunya Central, prelitoral central i l'interior del Camp de Tarragona. En aquestes zones, és probable acumular més de 40 litres en només mitja hora, fet que pot provar petites inundacions. A més, en totes aquestes comarques no es descarta superar els 60 litres en tres hores.

Divendres millora el temps

La situació tornarà a canviar divendres. El sol s'imposarà entre bandes de núvols i només s'esperen xàfecs -localment intensos- al quadrant nord est. Tot plegat, a l'espera que els termòmetres repuntin de cara al cap de setmana.

Dijous 6 d'agost

Avisos del Meteocat en un total de 42 comarques.

Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)

  • Alt Empordà: avís groc
  • Segrià: avís groc
  • Ribera d'Ebre: avís groc
  • Baix Camp: avís groc
  • Baix Ebre: avís groc
  • Montsià: avís groc

Avís per intensitat de pluja: 60 litres en tres hores (perill màxim 2/6)

  • Alt Camp: avís groc
  • Alt Penedès: avís groc
  • Anoia: avís groc
  • Bages: avís groc
  • Baix Llobregat: avís groc
  • Berguedà: avís groc
  • Conca de Barberà: avís groc
  • Garrotxa: avís groc
  • Lluçanès: avís groc
  • Moianès: avís groc
  • Osona: avís groc
  • Ripollès: avís groc
  • Segarra: avís groc
  • Selva: avís groc
  • Solsonès: avís groc
  • Urgell: avís groc
  • Vallès Occidental: avís groc
  • Vallès Oriental: avís groc

Avís per intensitat de pluja: 40 litres en mitja hora (perill màxim 4/6)

  • Alt Camp: avís taronja
  • Alt Empordà: avís groc
  • Alt Penedès: avís taronja
  • Alt Urgell: avís groc
  • Alta Ribagorça: avís groc
  • Anoia: avís taronja
  • Bages: avís taronja
  • Baix Camp: avís groc
  • Baix Ebre: avís groc
  • Baix Llobregat: avís taronja
  • Baix Penedès: avís groc
  • Barcelonès: avís groc
  • Berguedà: avís taronja
  • Cerdanya: avís groc
  • Conca de Barberà: avís taronja
  • Garraf: avís groc
  • Garrigues: avís groc
  • Garrotxa: avís taronja
  • Gironès: avís groc
  • Lluçanès: avís taronja
  • Maresme: avís groc
  • Moianès: avís taronja
  • Montsià: avís groc
  • Noguera: avís groc
  • Osona: avís taronja
  • Pallars Jussà: avís groc
  • Pallars Sobirà: avís groc
  • Pla de l'Estany: avís groc
  • Pla d'Urgell: avís groc
  • Priorat: avís groc
  • Ribera d'Ebre: avís groc
  • Ripollès: avís taronja
  • Segarra: avís taronja
  • Segrià: avís groc
  • Selva: avís taronja
  • Solsonès: avís taronja
  • Tarragonès: avís groc
  • Terra Alta: avís groc
  • Urgell: avís taronja
  • Val d'Aran: avís groc
  • Vallès Occidental: avís taronja
  • Vallès Oriental: avís taronja

Divendres 7 d'agost

Avisos del Meteocat en un total de quatre comarques.

Avís per intensitat de pluja: 20 litres en 30 minuts

  • Ripollès: avís groc
  • Garrotxa:
  • Lluçanès: avís groc
  • Osona
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