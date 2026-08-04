Un total de 328 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb la calor en l'última setmana, i 107 més a les urgències hospitalàries, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut actualitzades aquest dimarts. Aquestes xifres rebaixen força la incidència d’aquests casos de l’anterior setmana (431 atesos a la primària i 157 a urgències).\r\n\r\nD’entre les persones ateses a la primària els últims set dies per causes relacionades amb la calor, bona part, 182, han sigut víctimes d’insolacions o cops de calor, 119 més han estat ateses amb un quadre de deshidratació, dues per una síncope de calor, i 25 més per altres afeccions relacionades també amb les altes temperatures. Amb aquest descens de les xifres, la ràtio de persones ateses per efecte de la calor a la primària ha passat de 9,1 per cada 100.000 habitants que es registrava la segona setmana de juliol, als 3,99 casos aquesta darrera setmana (del 27 de juliol al 2 d'agost).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nL'onada de calor deixa màximes fins a 41 graus i 17 comarques en alerta Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n