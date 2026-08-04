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Els CAP van atendre 328 persones per la calor en la darrera setmana

Terra

  • Diverses persones es refugien a l'ombra d'una parada d'autobusos a l'avinguda Blondel de Lleida durant l'onada de calor.

ARA A PORTADA

Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 12:13
Actualitzat el 04 d’agost de 2026 a les 13:10

Un total de 328 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb la calor en l'última setmana, i 107 més a les urgències hospitalàries, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut actualitzades aquest dimarts. Aquestes xifres rebaixen força la incidència d’aquests casos de l’anterior setmana (431 atesos a la primària i 157 a urgències).

D’entre les persones ateses a la primària els últims set dies per causes relacionades amb la calor, bona part, 182, han sigut víctimes d’insolacions o cops de calor, 119 més han estat ateses amb un quadre de deshidratació, dues per una síncope de calor, i 25 més per altres afeccions relacionades també amb les altes temperatures. Amb aquest descens de les xifres, la ràtio de persones ateses per efecte de la calor a la primària ha passat de 9,1 per cada 100.000 habitants que es registrava la segona setmana de juliol, als 3,99 casos aquesta darrera setmana (del 27 de juliol al 2 d'agost).

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