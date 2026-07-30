L'onada de calor deixa màximes fins a 41 graus i 17 comarques en alerta

Segon dia d'una onada de calor que, com a mínim, en podria durar vuit. Aquest dijous s'han assolit màximes fins a 41 ºC i, en general, les temperatures han pujat arreu un o dos graus més. Serà un pic, ja que aquest divendres podran recular lleugerament. La pols en suspensió anirà a més i també es poden produir xàfecs, especialment al terç oest del país, que localment podran anar acompanyats de tempestes i de fenòmens de temps violent com calamarsada, fortes ratxes de vent i, fins i tot esclafits.
Dos dies clarament per sobre dels 40
Aquest dijous -com va passar ahir dimecres- s'ha tornat a superar el llindar de la quarantena. Ho ha fet en una desena d'observatoris del Meteocat tant de Ponent, com del Pallars i la Catalunya Central.
Més enllà de les localitats que han superat els 41 graus -Lleida, Tremp i Solsona-, destaca el valor de 40,2 ºC a Montesquiu. Es tracta de la primera vegada que Osona supera el llindar de la quarantena -si més no en un observatori de la xarxa automàtica del Meteocat- des del 23 d'agost de 2023.
- Lleida-la Femosa (Segrià): 41,3 ºC
- Tremp (Pallars Jussà): 41,0 ºC
- Solsona (Solsonès): 40,8 ºC
- La Pobla de Segur (Pallars Jussà): 40,5 ºC
- Alcarràs (Segrià): 40,4 ºC
- Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà): 40,3 ºC
- Torres de Segre (Segrià): 40,3 ºC
- Montesquiu (Osona): 40,2 ºC
- Vilanova de Segrià (Segrià): 40,1 ºC
Esmicolar el rècord de dies amb 40 graus
Aquest 2026 ja s'ha superat el llindar dels 40 graus un total de 14 dies. Són només dos menys que el rècord vigent, establert l'any passat amb 16. En aquest sentit, tot apunta que a inicis d'agost quedarà esmicolat, ja que, poc o molt: durant una setmana seguida les temperatures voltaran aquests valors, puntualment per sobre.
Més avisos per calor
Malgrat que demà i dissabte, hi haurà aquesta lleugeríssima reculada, el Meteocat ha emès avisos tant de calor nocturna com diürna. Tots són de nivell groc i afecten bàsicament Ponent, l'Alt Pirineu i les Terres de l'Ebre.
Divendres 31 de juliol
Un total de 17 comarques en alerta.
Avís per calor nocturna (nivell màxim 1/6)
- 🟡 Segrià: (avís groc)
- 🟡 Noguera: (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Vall d'Aran: (avís groc)
- 🟡 Terra Alta: (avís groc)
- 🟡 Priorat: (avís groc)
- 🟡 Ribera d'Ebre: (avís groc)
- 🟡 Baix Ebre: (avís groc)
- 🟡 Montsià: (avís groc)
- 🟡 Baix Camp: (avís groc)
Avís per calor diürna (nivell màxim 1/6)
- 🟡 Segrià:(avís groc)
- 🟡 Noguera: (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟡 Pallars Jussà: (avís groc)
- 🟡 Alta Ribagorça: (avís groc)
- 🟡 Pallars Sobirà: (avís groc)
- 🟡 Vall d'Aran: (avís groc)
- 🟡 Cerdanya: (avís groc)
- 🟡 Solsonès: (avís groc)
Dissabte 1 d'agost
Un total de 10 comarques en alerta.
Avís per calor nocturna (nivell màxim 1/6)
- 🟡 Ribera d'Ebre: (avís groc)
- 🟡 Baix Ebre: (avís groc)
- 🟡 Baix Camp: (avís groc)
Avís per calor diürna (nivell màxim 1/6)
- 🟡 Segrià:(avís groc)
- 🟡 Noguera: (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟡 Pallars Jussà: (avís groc)