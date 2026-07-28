Quarta onada de calor: el Meteocat amplia i intensifica els avisos a 22 comarques

Catalunya està a punt d'afrontar la quarta onada de calor de l'estiu. I atenció: perquè no serà curta. En aquest sentit, el Meteocat adverteix que es pot allargar des d'aquest dimecres fins al 5 d'agost. A més, ha ampliat fins a 22 comarques i ha intensificat el nivell dels avisos per temperatures extremes per aquest dimecres i dijous.
Una calorada molt llarga
La previsió és fàcil: sol i calor. No es preveuen precipitacions -ni pràcticament nuvolades- els pròxims dies.
Aquest dimarts, les temperatures ja s'han disparat i han fregat els 39 graus a Lleida. També han arribat als 37-38 ºC a bona part de Ponent, però també punts del Pallars i la Catalunya Central. És l'avantsala d'una "molt probable onada de calor", segons l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que farà que dimecres ja es freguin o s'assoleixin els 40 graus, també en comarques del Prepirineu.
I els pronòstics apunten que aquests valors extrem es poden mantenir durant molts dies. De fet, el Meteocat apunta que -com a mínim- fins al dimecres 5 d'agost.
Esmicolar el rècord de dies amb 40 graus
Aquest 2026 ja s'ha superat el llindar dels 40 graus un total de 12 dies. Són només quatre menys que el rècord vigent, establert l'any passat amb 16. En aquest sentit, tot apunta que aquesta mateixa setmana quedarà esmicolat, ja que, poc o molt: durant una setmana seguida les temperatures voltaran aquests valors, puntualment per sobre.
Tornen els avisos per calor
De moment, el Meteocat ha activat avisos per dimecres i dijous. Afecten 22 comarques de Ponent, l'Alt Pirineu, el Prepirineu, la Catalunya Central i la regió metropolitana de Barcelona. En nou casos, a més, són de nivell taronja.
Avís per calor per dimecres 29 de juliol (nivell màxim 3/6)
- 🟡 Segrià: (avís groc)
- 🟠 Noguera: (avís taronja)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟠 Pallars Jussà: (avís taronja)
- 🟠 Alta Ribagorça: (avís taronja)
- 🟠 Pallars Sobirà: (avís taronja)
- 🟠 Vall d'Aran: (avís taronja)
- 🟠 Alt Urgell: (avís taronja)
- 🟡 Cerdanya: (avís groc)
- 🟠 Berguedà: (avís taronja)
- 🟠 Solsonès: (avís taronja)
- 🟡 Ripollès: (avís groc)
- 🟡 Osona: (avís groc)
- 🟡 Lluçanès: (avís groc)
- 🟡 Vallès Oriental: (avís groc)
- 🟡 Vallès Occidental: (avís groc)
- 🟡 Bages: (avís groc)
- 🟡 Anoia: (avís groc)
- 🟡 Moianès: (avís groc)
Avís per calor per dijous 30 de juliol (nivell màxim 3/6)
- 🟡 Segrià: (avís groc)
- 🟠 Noguera: (avís taronja)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟠 Pallars Jussà: (avís taronja)
- 🟠 Alta Ribagorça: (avís taronja)
- 🟠 Pallars Sobirà: (avís taronja)
- 🟠 Vall d'Aran: (avís taronja)
- 🟠 Alt Urgell: (avís taronja)
- 🟡 Cerdanya: (avís groc)
- 🟠 Berguedà: (avís taronja)
- 🟠 Solsonès: (avís taronja)
- 🟡 Ripollès: (avís groc)
- 🟡 Osona: (avís groc)
- 🟡 Lluçanès: (avís groc)
- 🟡 Vallès Oriental: (avís groc)
- 🟡 Vallès Occidental: (avís groc)
- 🟡 Bages: (avís groc)
- 🟡 Anoia: (avís groc)
- 🟡 Moianès: (avís groc)