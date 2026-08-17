El temps d'aquest dimarts 18 d'agost: 11 comarques en avís per calor

Catalunya viurà aquest dimarts una nova jornada de calor intensa, amb temperatures que s'acostaran als 40 °C a les zones més càlides del país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor que afecten 11 comarques, especialment al sud del país i al litoral.
El dia serà majoritàriament assolellat, tot i alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral, la Catalunya Central i punts del quadrant nord-est. A partir del migdia creixeran algunes nuvolades a l'interior del nord-est, amb possibilitat de ruixats febles i localment moderats.
11 comarques en avís per calor
El Meteocat manté activats avisos calor nocturna a 10 comarques:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Garraf
- Montsià
- Tarragonès
A més, també ha activat avisos per calor a:
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Montsià
- Ribera d'Ebre
- Tarragonès
Fins a 40 °C
El matí serà assolellat en general, tot i la presència de núvols baixos a punts de la costa i el prelitoral. A partir del migdia, són probables alguns ruixats aïllats a les comarques d'Osona, la Garrotxa o la Selva.
Les temperatures més altes s'aproparan als 40 °C a l'interior de les Terres de l'Ebre i a Ponent, mentre que a la Catalunya Central i alguns sectors de l'Empordà se superaran els 36 o 37 °C. El vent serà fluix i variable de matinada i a la nit. A l'Empordà hi haurà tramuntana moderada fins al migdia, amb cops forts a l'extrem nord de la Costa Brava.
I a mitjà termini?
Dimecres i dijous encara es mantindran temperatures molt elevades, però a partir de divendres i durant el cap de setmana els models apunten a una baixada moderada dels termòmetres. Es podria produir un canvi de patró amb precipitacions més generals i una normalització de les temperatures.