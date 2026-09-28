Nou episodi de tempestes intenses i pluja abundant: 29 comarques en alerta

Catalunya s'enfronta a un nou episodi de precipitacions que potencialment pot causar problemes. En aquest sentit, malgrat que dilluns els ruixats poden esquitxar moltes comarques del país, el plat fort s'espera per dimarts. Es preveu pluja abundant i tempestes intenses i el Meteocat ha emès avisos a 29 comarques. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta.
Més de 100 litres de pluja
La pluja farà diana a les zones amb més població de Catalunya. En aquest sentit, es concentraran tant a les franges litorals com a la prelitoral, des de l'Alt Empordà fins al Montsià: l'entorn metropolità de Barcelona i el de Tarragona poden ser on s'acumulin més litres.
S'esperen ruixats i xàfecs moderats, preferentment al litoral i prelitoral on podran ser extensos i possiblement forts. Tot i que la part més activa serà al sector sud, i a la tarda es traslladarà cap al centre i al nord, poden afectar qualsevol punt d'aquesta zona durant tot el dia.
El Meteocat indica que acumularan quantitats minses o poc abundants, localment abundants o molt abundants a punts del litoral i prelitoral (de 20 a 100 mm) i, fins i tot, puntualment extremadament abundants (més de 100 mm). A més, és probable que vagin acompanyats de tempesta.
Avisos a 29 comarques
El Servei Meteorològic ha activat avisos per intensitat de pluja -40 litres en mitja hora i 90 en tres- a un total de 29 comarques, entre les quals totes les de la franja litoral i prelitoral, inclosa les àrees metropolitanes de Barcelona, Tarragona i Girona. D'aquestes, 24 són de nivell taronja i només cinc de groc.
Dilluns 28 de setembre
- Anoia (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
Dimarts 29 de setembre
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Empordà (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Baix Ebre (avís taronja)
- Baix Empordà (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Barcelonès (avís taronja)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Maresme (avís taronja)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís groc)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Tarragonès (avís taronja)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Dimecres 30 de setembre
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)