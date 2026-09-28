L'electrificació surt a compte: una flota de busos 0 emissions permetrà estalviar 66 milions d’euros a TMB

“Teníem clar que descarbonitzar la flota d’autobusos de Barcelona tenia sentit ambientalment, però ara també sabem que ho té econòmicament”. Són paraules de Laia Bonet, primera tinent d’alcaldia, en presentar un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPC) que estima el cost d’avançar cap a una flota 100% elèctrica. En aquest sentit, es calcula que, malgrat una inversió inicial superior, acabarà suposant un estalvi de 66 milions d’euros.
Menys costos d’operació i manteniment
L’estudi del Centre d’Innovació del Transport de la UPC pretenia confirmar una percepció: substituir una flota d’autobusos de combustió o híbrids -actualment 772- per elèctrics no és només una política positiva per lluitar contra la contaminació i el canvi climàtic, sinó que també és favorable econòmicament.
En aquest sentit, les inversions inicials continuen sent superiors, però tal com relata Sergi Saurí, director del Centre d’Innovació del Transport, cal tenir en compte els 15 anys de cicle de vida de cada autobús. En aquest sentit, els menors costos d’operació i manteniment -comparats amb continuar amb la mateixa flota- contribueixen a una despesa total menor. De fet, en autobusos articulats -el més grans- l'elèctric només suposa un 30% respecte al dièsel per quilòmetre recorregut. "Tot calculat amb els preus del fuel actuals", aclareix Saurí.
La inversió de punts de recàrrega suposarà uns 73 milions d'euros mentre que renovar l'actual infraestructura fòssil només en costa sis. Ara bé, l'estalvi energètic vinculat a substituir els 772 autobusos actuals també permetria ingressar uns 14 milions d'euros gràcies als certificats CAE.
En total, segons l'estudi de la UPC, suposaria destinar-hi 760 milions d'euros respecte als 827 de mantenir l'actual flota, fet que suposa uns 66 milions d'estalvi "sense tenir en compte els beneficis ambientals". Si es tinguessin en compte, els responsables de TMB estimen que s'arribaria als 80 milions.
“Els resultats ens reforcen la nostra aposta per la descarbonització”, assegura Bonet. En aquest sentit, assegura que “no té marxa enrere”, ja que és un compromís de TMB i l’Ajuntament de Barcelona amb la ciutadania i el medi ambient.
Arribar al 30% de busos elèctrics
TMB té encarregats un total de 136 nous busos elèctrics que anirà incorporant a la flota en els pròxims quinze mesos. D’aquesta manera, en paraules de la tinent d’alcaldia, a finals de 2027 s’arribarà al 30% de flota amb vehicles de zero emissions. “Ens situarem al nivell dels grans operadors europeus de transport públic”, destaca Laia Bonet.