Com funciona el Pla Auto+? Les claus de les noves ajudes de fins a 5.000 euros per comprar un vehicle elèctric

El govern espanyol ha posat en marxa el Pla Auto+, el nou programa d'ajudes per impulsar la compra de vehicles electrificats després del Moves III. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts les bases reguladores del pla, dotat amb 400 milions d'euros, que permetrà obtenir subvencions de fins a 4.500 euros per comprar un cotxe elèctric i de fins a 5.000 euros per a furgonetes i camions lleugers. Les ajudes tindran caràcter retroactiu i s'aplicaran a les compres fetes des de l'1 de gener del 2026.
A diferència dels plans anteriors, el nou programa incorpora un criteri addicional, ja que no només premia els vehicles sense emissions, sinó també els més assequibles i els fabricats a Europa. El Ministeri d'Indústria resumeix aquesta filosofia amb la fórmula EEE: elèctric, econòmic i europeu.
El Pla Auto+ està obert a particulars, treballadors autònoms, pimes, micropimes i empreses amb personalitat jurídica pròpia. Així i tot, les persones físiques només podran rebre una ajuda per vehicle, mentre que les empreses podran beneficiar-se de subvencions per a un màxim de deu vehicles. Les sol·licituds es tramitaran a través d'una plataforma telemàtica i també es podran gestionar amb l'ajuda dels concessionaris, punts de venda o empreses de rènting autoritzades.
Quins vehicles entren dins del Pla Auto+?
El programa, però, inclou molt més que turismes i, a més, les ajudes es podran destinar a la compra o al lísing, i en el cas d'autònoms i empreses també al rènting, dels següents vehicles:
- Turismes de fins a nou places (M1)
- Furgonetes i camions lleugers de fins a 3,5 tones (N1)
- Motocicletes elèctriques
- Quadricicles lleugers
- Quadricicles pesants
A més, també es podran subvencionar vehicles nous i vehicles ja matriculats, sempre que la primera matriculació s'hagi fet a Espanya a partir de l'1 de gener del 2025 i la compra es realitzi a través d'un concessionari o punt de venda oficial.
Si el vehicle és híbrid endollable, també es podrà beneficiar del programa, però cobraran menys. En el cas d'un turisme, l'ajuda màxima serà de 3.375 euros, sempre que compleixi també els requisits de preu i fabricació europea.
De quant són les ajudes?
L'import màxim dependrà del tipus de vehicle:
- Turismes: fins a 4.500 euros
- Furgonetes i camions lleugers: fins a 5.000 euros
- Motocicletes: fins a 1.100 euros
- Quadricicles: fins a 1.500 euros
A més, en el cas dels turismes i les furgonetes, els concessionaris estaran obligats a aplicar un descompte comercial mínim de 1.000 euros sobre el preu de venda.
Com es calculen els 4.500 euros?
L'ajuda, però, no és automàtica, ja que el Govern divideix la subvenció en tres grans blocs seguint el model EEE.
1. El vehicle ha de ser elèctric. De fet, si és 100% elèctric (BEV o de pila de combustible), rep el 50% de l'ajuda màxima i, si és un híbrid endollable (PHEV) o un vehicle d'autonomia estesa (EREV), només rep el 25% de l'ajuda màxima.
2. A més, també ha de ser econòmic. Per als turismes, si costen fins a 35.000 euros (sense impostos i després dels descomptes), obtenen el 25% de l'ajuda màxima i, si costen més de 35.000 euros, només reben el 15%. A més, els vehicles que superin el límit de 45.000 euros queden exclosos del programa. En el cas de les motocicletes, el preu màxim és de 10.000 euros, mentre que les furgonetes i els quadricicles no tenen un límit específic de preu.
3. El tercer criteri premia que el vehicle hagi estat fabricat a Europa. Es facilitarà fins a un 15% de l'ajuda si el muntatge i l'acabat final s'han fet en una fàbrica de la Unió Europea, i un 10% addicional si part del procés de fabricació de la bateria també s'ha dut a terme dins de la UE.
Les ajudes són compatibles amb altres descomptes?
El Pla Auto+ no exclou altres descomptes, amb matisos. Sí que podrà combinar-se amb els descomptes comercials dels fabricants, de fins a 1.000 euros; o amb la deducció a l'IRPF, que permet desgravar fins al 15% del cost de compra, amb un límit màxim de 3.000 euros. En canvi, el nou programa no és compatible amb el Moves Flotas Plus, destinat a flotes empresarials.
Quan es podran demanar?
Les bases del programa ja han estat aprovades, però les ajudes es podran tramitar quan es publiqui la convocatòria oficial. Tot i això, el Govern ha confirmat que totes les compres efectuades des de l'1 de gener del 2026 tindran dret a les subvencions, sempre que compleixin els requisits establerts.