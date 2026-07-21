El Meteocat allarga la calorada almenys fins divendres: 28 comarques en alerta

Oficialment no és una onada de calor, però al terç oest de Catalunya ho sembla. Després que aquest dimarts tornessin les màximes de 40 graus, els valors extrems es poden repetir almenys fins dijous o divendres. Tot apunta que el cap de setmana es pot produir una normalització de les temperatures, però podria ser transitòria. De moment, el Meteocat ha emès avisos de calor diürna i nocturna per un total de 28 comarques.
Sol i algun ruixat
El sol continuarà sent el gran protagonista meteorològic. Sol, però també la pols en suspensió provinent del Sàhara, que provocarà que la visibilitat continuï sent reduïda.
De nou, no es descarten alguns ruixats febles i aïllats. Seran més probables al Pirineu oriental, però també al massís del Port i, de manera localitzada, poden anar acompanyats de tempesta. Cal recordar que ahir es van produir calamarsades en punts com la Terra Alta i, fins i tot, un esclafit a l'Hospitalet de Llobregat.
28 comarques en alerta
Des de la fi de la tercera onada de calor, els termòmetres s'han mantingut molt per sobre de l'habitual. De fet, aquests dies les màximes van arribar a valors de 36 a 39 graus a les zones més càlides del país mentre que ahir dilluns ja es van tornar a sobrepassar el llindar de la quarantena.
Concretament, localitats del Segrià i del Pallars Jussà es van assolir temperatures entre 40 i 41,2 ºC, però també van destacar les màximes disparades en punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, de les comarques gironines i de la Catalunya Central.
La tendència es mantindrà dimarts, dimecres i dijous -i molt probablement divendres-. Tot apunta que continuaran augmentant el nombre de dies per sobre dels 40 graus, que enguany ja arriba a les 10 jornades. De fet, amb l'actual tendència sembla difícil que no es bati el rècord assolit l'any passat (16).
Dimarts 21 de juliol
Avís de calor diürna en nou comarques.
Calor diürna
- 🟡 Noguera
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Segrià
- 🟡 Urgell
- 🟡 Garrigues
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Pallars Jussà
- 🟡 Pallars Sobirà
- 🟡 Alta Ribagorça
Dimecres 22 de juliol
Avís de calor nocturna en sis comarques.
Calor nocturna
- 🟡 Segrià
- 🟡 Baix Penedès
- 🟡 Baix Camp
- 🟡 Tarragonès
- 🟠 Baix Ebre
- 🟠 Montsià
Dijous 23 de juliol
Avisos de calor nocturna i diürna en 28 comarques.
Calor nocturna
- 🟡 Segrià
- 🟡 Baix Penedès
- 🟡 Baix Camp
- 🟡 Tarragonès
- 🟠 Baix Ebre
- 🟠 Montsià
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Terra Alta
- 🟡 Garrigues
- 🟡 Noguera
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Conca de Barberà
- 🟡 Alt Camp
Calor diürna
- 🟠 Noguera
- 🟠 Pla d'Urgell
- 🟠 Segrià
- 🟠 Garrigues
- 🟠 Urgell
- 🟠 Garrigues
- 🟠 Ribera d'Ebre
- 🟠 Priorat
- 🟡 Terra Alta
- 🟡 Pallars Jussà
- 🟡 Pallars Sobirà
- 🟡 Alta Ribagorça
- 🟡 Val d'Aran
- 🟡 Alt Urgell
- 🟡 Cerdanya
- 🟡 Solsonès
- 🟡 Berguedà
- 🟡 Ripollès
- 🟡 Bages
- 🟡 Anoia
- 🟡 Segarra
- 🟡 Conca de Barberà