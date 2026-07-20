Un esclafit provoca la caiguda d'arbres entre l'Hospitalet i Sants

Un esclafit ha afectat l'Hospitalet de Llobregat i part del barri de Sants, a Barcelona, provocant la caiguda d'arbres, branques i altres elements a la via pública. El fenomen, associat a una tempesta que ha descarregat durant uns deu minuts, ha obligat a tallar diversos carrers i ha mobilitzat els serveis d'emergència, tot i que no consten persones ferides, segons han informat la Guàrdia Urbana i els Bombers de la Generalitat.
La zona més afectada s'ha concentrat al barri de Santa Eulàlia, especialment entre els carrers Amadeu Torner i Castelao, i a l'avinguda del Carrilet, davant la pista del Gasòmetre. En aquest punt, la Guàrdia Urbana ha restringit tant el trànsit de vehicles com el pas de vianants per facilitar la retirada d'una vintena d'arbres caiguts i de nombroses branques.
L'esclafit també ha causat incidències en altres punts del barri, com ara el carrer de la Uva, on ha caigut un arbre. Al sector del Centre-Sant Josep, la tempesta ha fet caure branques i un tendal al carrer d'Enric Prat de la Riba, a tocar de l'avinguda de la Fabregada, tot i que sense afectacions destacables.
Més de vuitanta trucades al 112
Els Bombers han rebut una vintena d'avisos entre les 18.30 i les 19.00 hores, la majoria relacionats amb arbres i objectes caiguts a la via pública i, paral·lelament, el telèfon d'emergències 112 ha registrat més de vuitanta trucades vinculades al fort vent. Davant l'episodi de tempestes, ratxes intenses de vent i activitat elèctrica, Protecció Civil ha demanat extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, alhora que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) també s'ha posat en contacte amb els ajuntaments de l'Hospitalet i Barcelona per valorar l'abast de les afectacions.