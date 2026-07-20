20 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Avís vermell del Meteocat per tempestes amb calamarsa

Terra

El grau de perill és màxim i la previsió és que el temps violent acabi a les 7 del vespre d'aquest dilluns

  • La calamarsada impactarà al sud del país aquest dilluns a la tarda -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 17:45
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 18:39

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent a cinc comarques del sud de Catalunya per a aquest dilluns a la tarda. En concret, en són tres de les Terres de l'Ebre i dues del Camp de Tarragona. Segons el Meteocat, entre les 16.45 i les 18.45 hores pot caure pedra d'un diàmetre superior als dos centímetres i les ratxes de vent seran de més de 25 metres per segon.

A més, les tempestes poden anar acompanyades d'esclafits, tornados i mànegues. El grau de perill màxim segons el llindar del Meteocat és el màxim: de sis sobre sis. Les comarques afectades són les següents:

  • Baix Ebre (avís taronja)
  • Terra Alta (avís vermell)
  • Ribera d'Ebre (avís taronja)
  • Baix Camp (avís taronja)
  • Priorat (avís taronja)

Les tempestes, malgrat que són intenses -en el radar s'han vist colors vermells i roses-, avancen amb molta velocitat en direcció nord-est. Aquest fet ha provocat que les quantitats recollides siguin poc abundants i s'hagin situat entre els 5 i els 12 litres.

  • Falset (Priorat): 12,3
  • Benissanet (Baix Ebre): 11,0
  • El Masroig (Priorat): 7,6
  • Horta de Sant Joan (Terar Alta): 6,0
  • Riudecanyes (Baix Camp): 5,7

A banda de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, les precipitacions -molt més desgastades- han arribat a la costa central. Això sí, en alguns casos hi haurà més fang que aigua a causa d'una nova intrusió de pols sahariana.

Tot plegat, després d'una nova jornada d'intensa calor. Els 40 graus s'han assolit a Ponent -desè dia del 2026 amb valors per sobre d'aquest llindar-, però també s'han fregat al Pallars Jussà, a la Ribera d'Ebre i en punts de la Catalunya Central.

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar