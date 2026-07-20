Avís vermell del Meteocat per tempestes amb calamarsa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent a cinc comarques del sud de Catalunya per a aquest dilluns a la tarda. En concret, en són tres de les Terres de l'Ebre i dues del Camp de Tarragona. Segons el Meteocat, entre les 16.45 i les 18.45 hores pot caure pedra d'un diàmetre superior als dos centímetres i les ratxes de vent seran de més de 25 metres per segon.
A més, les tempestes poden anar acompanyades d'esclafits, tornados i mànegues. El grau de perill màxim segons el llindar del Meteocat és el màxim: de sis sobre sis. Les comarques afectades són les següents:
- Baix Ebre (avís taronja)
- Terra Alta (avís vermell)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Priorat (avís taronja)
Les tempestes, malgrat que són intenses -en el radar s'han vist colors vermells i roses-, avancen amb molta velocitat en direcció nord-est. Aquest fet ha provocat que les quantitats recollides siguin poc abundants i s'hagin situat entre els 5 i els 12 litres.
- Falset (Priorat): 12,3
- Benissanet (Baix Ebre): 11,0
- El Masroig (Priorat): 7,6
- Horta de Sant Joan (Terar Alta): 6,0
- Riudecanyes (Baix Camp): 5,7
A banda de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, les precipitacions -molt més desgastades- han arribat a la costa central. Això sí, en alguns casos hi haurà més fang que aigua a causa d'una nova intrusió de pols sahariana.
Tot plegat, després d'una nova jornada d'intensa calor. Els 40 graus s'han assolit a Ponent -desè dia del 2026 amb valors per sobre d'aquest llindar-, però també s'han fregat al Pallars Jussà, a la Ribera d'Ebre i en punts de la Catalunya Central.