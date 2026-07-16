Activen un avís per partícules en suspensió a tot Catalunya

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dijous un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot Catalunya. El límit de les mitjanes diàries de PM10 es va superar ahir en 11 estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a causa de la intrusió de pols africana i aquest matí, fins a les 8 hores, el valor s’havia superat en quatre punts: Granollers (Francesc Macià), Mollet del Vallès (AP-7, PK 139), Barcelona (Observatori Fabra) i Ponts (Ponent). \r\n\r\nL’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental i no implica que s'hagi d'arribar a aquest punt necessàriament. S’activa per reduir les emissions contaminants, en aquest cas, les partícules que s’emeten per causa de les activitats humanes, i que s’afegeixen a les que hi ha presents a l’atmosfera per motius naturals.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nL'amenaça invisible del Sàhara: la contaminació per pols es dispara i eleva la mortalitat al sud d'Europa Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n