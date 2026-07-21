Els animals també pateixen les altes temperatures: s'activa el pla anticalor al Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona impulsa unes mesures contra la calor per millorar el benestar dels animals davant de les altes temperatures. Es tracta d'un protocol especial, gestionat per l'empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM), per garantir la hidratació, l’alimentació, la ventilació dels espais i espais de bany adaptats a les necessitats de cada espècie.
La prioritat de la mesura és la hidratació dels animals. Per això, durant la temporada d'estiu i amb les altes temperatures -provocades pel canvi climàtic- s’incrementen els punts d’aigua a les instal·lacions i es renoven els abeuradors amb més freqüència per assegurar que els animals disposin sempre d’aigua fresca. D'altra banda, els canvis en l'alimentació també són essencials per a la salut dels animals i l'adaptació a la calor extrema. Per aquest motiu, les criatures podran gaudir d'aliments refrescants i enriquiments específics, com fruita congelada i gelats de brou o de suc de fruita per als primats; blocs de gel amb fruita per a les girafes i amb peix per als lleons marins; o gelat de cucs per a les mangostes i els suricates.
En segon pla, però no menys important, el protocol intensifica la neteja i la renovació de l’aigua de les zones de bany i dels fangars, uns espais essencials per a la regulació tèrmica d’espècies com els facoquers i les tortugues. A més, determinades espècies reben dutxes o ruixats amb mànegues i aspersors, com és el cas del panda vermell o l’elefanta. També, alguns hàbitats disposen de mecanismes específics per facilitar la renovació de l’aire i millorar la climatització interior.
El compromís del Zoo amb el benestar animal
Malgrat que la temperatura al Zoo és tres graus més baixa que a la resta de la ciutat a causa de la seva àmplia vegetació, les temperatures són molt elevades i poden afectar a les diferents espècies que també pateixen les conseqüències de la calor. El protocol, doncs, tal i com assegura el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcon, "és un compromís permanent amb el benestar animal i amb una gestió basada en el coneixement científic i l'observació continuada dels animals”.
Les mesures del protocol es duen a terme de manera coordinada pels equips de professionals del parc, que adapten l'atenció diària a l'evolució de les condicions meteorològiques per tal que els animals puguin tenir millors condicions de vida i afrontin amb més seguretat les altes temperatures que estan predominant a la ciutat comtal.