Tornen els 40 graus: nou comarques en alerta

No és una onada de calor, però en moltes comarques ho semblarà. Això és perquè després d'un diumenge de valors que es van enfilar fins als 38-39 graus, tant avui com demà es podran assolir els 40 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, les nits seran de maldormir tant en aquestes zones com al delta de l'Ebre.
Sol i quatre gotes... de fang
L'inici de setmana estarà marcada pel sol i les altes temperatures. Hi haurà alguns núvols decoratius i continuarà la mala visibilitat per la presència de pols en suspensió provinent del Sàhara.
A les tardes, no es descarta algun ruixat molt feble. Aquest dilluns més probable al massís del Port mentre que dimarts al Ripollès i zones pròximes. Això sí, les quantitats no només seran molt minses sinó que caurà més fang que pluja.
Nou comarques en alerta
Des de la fi de la tercera onada de calor, els termòmetres s'han mantingut molt per sobre de l'habitual. De fet, aquests dies les màximes han arribat a valors de 36 a 39 graus a les zones més càlides del país.
Per aquest dilluns i dimarts tornaran els 40 graus -i puntualment els 41 i 42-, especialment al pla de Lleida, però també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Si es compleix, ja se superaran les 10 jornades per sobre de la quarantena.
Ara bé, un dels elements més sorprenents seran nits de molt maldormir a Ponent -amb mínimes tropicals- i també a les Terres de l'Ebre, amb valors tòrrids.
Tot apunta que, a partir de dimecres, les temperatures iniciarien un descens que podria acabar amb normalització de temperatures. En canvi, on la calor extrema es reforçarà serà al País Valencià on no es descarten màximes de fins a 44-45 a l'interior.
Dilluns 20 de juliol
Avisos en tres comarques.
Calor diürna
- 🟡 Noguera
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Segrià
Dimarts 21 de juliol
Avisos en nou comarques.
Calor nocturna
- 🟡 Noguera
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟠 Baix Ebre
- 🟠 Montsià
Calor diürna
- 🟡 Noguera
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Segrià
- 🟡 Pallars Jussà
- 🟡 Urgell
- 🟡 Garrigues
- 🟡 Ribera d'Ebre
Dimecres 22 de juliol
Avisos en quatre comarques.
Calor nocturna
- 🟡 Noguera
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟠 Baix Ebre
- 🟠 Montsià