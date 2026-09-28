Protecció Civil descarta per ara restringir activitats pel temporal

Catalunya s'enfronta a un nou episodi de precipitacions que potencialment pot causar problemes. Això sí, de moment, Protecció Civil no té previst ni enviar un missatge ES-Alert ni restringir activitats. Així ho ha explicat aquest migdia la subdirectora Imma Solé, ja que fins ara els avisos del Meteocat són de nivell taronja. Tot i això, no es descarta que les previsions empitjorin i que això obliga a anunciar mesures restrictives.
Més de 100 litres de pluja
De nou, les precipitacions tornaran a afectar litoral i prelitoral, les zones més poblades de Catalunya. El Meteocat, de fet, ha activat avisos per intensitat de pluja a 29 comarques -25 de nivell taronja- des de l'Alt Empordà fins al Montsià. Malgrat que els models encara difereixen: situen les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, però també l'entorn de Girona com les zones on es poden acumular més litres.
El Meteocat indica que acumularan quantitats minses o poc abundants, localment abundants o molt abundants a punts del litoral i prelitoral (de 20 a 100 mm) i, fins i tot, puntualment extremadament abundants (més de 100 mm). A més, és probable que vagin acompanyats de tempesta.
"Recordem que el que ens diu el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Per tant, no seran pluges generalitzades, però sí que allà on plogui poden donar-se les condicions perquè aquestes pluges siguin intenses i amb quantitat d'aigua", ha afirmat la responsable de Protecció Civil. Per aquest motiu, Solé ha demanat tant a la ciutadania com als ajuntaments estar alerta i actuar de forma preventiva davant d'unes precipitacions que començaran aquesta nit.
29 comarques en alerta
El Servei Meteorològic ha activat avisos per intensitat de pluja -40 litres en mitja hora i 90 en tres- a un total de 29 comarques, entre les quals totes les de la franja litoral i prelitoral, inclosa les àrees metropolitanes de Barcelona, Tarragona i Girona. D'aquestes, 24 són de nivell taronja i només cinc de groc.
Dilluns 28 de setembre
- Anoia (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
Dimarts 29 de setembre
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Empordà (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Baix Ebre (avís taronja)
- Baix Empordà (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Barcelonès (avís taronja)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Maresme (avís taronja)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís groc)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Tarragonès (avís taronja)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Dimecres 30 de setembre
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)