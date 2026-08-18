El temps d'aquest dimecres 19 d'agost: 17 comarques en avís per calor

Catalunya viurà aquest dimecres una nova jornada marcada per la calor intensa, amb temperatures que tocaran sostre abans del descens previst a partir de divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor que afecten 17 comarques diferents, entre els avisos nocturns i diürns.
El dia començarà amb ambient assolellat en general, tot i alguns núvols baixos al litoral i prelitoral sud i a la Catalunya Central. A partir del migdia creixeran nuvolades al prelitoral i a punts de la meitat nord, mentre que durant la tarda augmentarà la nuvolositat a Ponent.
17 comarques en avís per calor
El Meteocat manté avisos per calor nocturna a les següents comarques:
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Garraf
- Montsià
- Ribera d'Ebre
- Tarragonès
Pel que fa a l'avís per calor durant el dia, afecta:
- Anoia
- Bages
- Baix Ebre
- Baix Llobregat
- Garrigues
- Montsià
- Noguera
- Pla d'Urgell
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Segrià
- Terra Alta
- Vallès Occidental
Sol al matí i ruixats al Pirineu
Fins a migdia dominarà l'ambient assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral sud i a la Catalunya Central. A partir del migdia creixeran nuvolades al prelitoral i a punts de la meitat nord del país. En aquest sector, els xàfecs podran ser localment moderats i anar acompanyats de tempesta.
La temperatura mínima pujarà lleugerament en general, tot i que serà similar o una mica més baixa a la Catalunya Central i al nord-est. La màxima serà lleugerament més alta i marcarà els valors més elevats de la setmana. Els termòmetres podran superar els 40 °C al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que en molts altres punts de l'interior se superaran els 35 °C. A la costa, la humitat elevada mantindrà una sensació de xafogor notable.
I a mitjà termini?
Aquest dimecres serà previsiblement l'últim dia amb temperatures que s'enfilin fins als 40 °C, ja que durant la setmana s'espera un descens de les temperatures. A partir de divendres les pluges guanyaran pes i la calor baixarà.