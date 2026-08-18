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El temps d'aquest dimecres 19 d'agost: 17 comarques en avís per calor

Terra

Els termòmetres tocaran sostre amb màximes que poden superar els 40 °C a Ponent i les Terres de l'Ebre, abans d'un canvi de temps previst de cara finals de setmana

  • Panoràmica de 180º, boires i cabretes a Sant Bartomeu del Grau (Osona) -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 d’agost de 2026 a les 20:39

Catalunya viurà aquest dimecres una nova jornada marcada per la calor intensa, amb temperatures que tocaran sostre abans del descens previst a partir de divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor que afecten 17 comarques diferents, entre els avisos nocturns i diürns.

El dia començarà amb ambient assolellat en general, tot i alguns núvols baixos al litoral i prelitoral sud i a la Catalunya Central. A partir del migdia creixeran nuvolades al prelitoral i a punts de la meitat nord, mentre que durant la tarda augmentarà la nuvolositat a Ponent.

17 comarques en avís per calor

El Meteocat manté avisos per calor nocturna a les següents comarques:

  • Baix Camp
  • Baix Ebre
  • Baix Llobregat
  • Baix Penedès
  • Barcelonès
  • Garraf
  • Montsià
  • Ribera d'Ebre
  • Tarragonès

Pel que fa a l'avís per calor durant el dia, afecta:

  • Anoia
  • Bages
  • Baix Ebre
  • Baix Llobregat
  • Garrigues
  • Montsià
  • Noguera
  • Pla d'Urgell
  • Priorat
  • Ribera d'Ebre
  • Segrià
  • Terra Alta
  • Vallès Occidental

Sol al matí i ruixats al Pirineu

Fins a migdia dominarà l'ambient assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral sud i a la Catalunya Central. A partir del migdia creixeran nuvolades al prelitoral i a punts de la meitat nord del país. En aquest sector, els xàfecs podran ser localment moderats i anar acompanyats de tempesta. 

La temperatura mínima pujarà lleugerament en general, tot i que serà similar o una mica més baixa a la Catalunya Central i al nord-est. La màxima serà lleugerament més alta i marcarà els valors més elevats de la setmana. Els termòmetres podran superar els 40 °C al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que en molts altres punts de l'interior se superaran els 35 °C. A la costa, la humitat elevada mantindrà una sensació de xafogor notable.

I a mitjà termini?

Aquest dimecres serà previsiblement l'últim dia amb temperatures que s'enfilin fins als 40 °C, ja que durant la setmana s'espera un descens de les temperatures. A partir de divendres les pluges guanyaran pes i la calor baixarà. 

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