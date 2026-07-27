La treva haurà durat poc més de 48 hores. Després d'un cap de setmana de xàfecs i tempestes -malgrat que diumenge van fer figa-, les temperatures començaran a repuntar a partir de dimarts. I atenció: perquè dimecres ja poden fregar els 40 graus a Ponent en què tot apunta que es pot convertir en la quarta onada de l'estiu... abans de començar l'agost.
Menys pluja de la prevista
Si dissabte les tempestes van deixar entre 25 i 35 litres entorn del Montseny i Sant Llorenç del Munt, aquest diumenge les precipitacions no van acabar d'arrencar. Malgrat la formació d'importants nuvolades, tot just van deixar entre 0,5 i 4 litres a punts de la Val d'Aran, el Ripollès i l'Alt Empordà.
Aquest dilluns el sol s'imposarà al matí i a la tarda. Una tònica que es mantindrà al llarg de tota la setmana i que allargarà la ratxa de més de cinquanta dies sense ploure a moltes comarques.
Les temperatures repunten
Aquest dilluns les temperatures tornaran a situar-se a la mitjana climàtica. Farà calor, sí, però serà la que toca a la canícula: fins a 33-35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, 30-32 a la Catalunya Central i al voltant de 29-30 a la costa.
Ara bé, dimarts ja repuntaran i els termòmetres poden arribar a 37 graus, puntualment per sota. Serà l'avantsala del que tot apunta que es pot convertir en la quarta onada de calor de l'estiu -si és que no podem considerar aquest estiu com una onada de calor contínua amb petites interrupcions-.
En aquest sentit, dimecres ja es poden assolir puntualment els 40 graus a la plana de Lleida, uns valors que es poden ampliar territorialment de cara a dijous i divendres. De fet, aquesta nova calorada es pot mantenir, com a mínim, fins al 5 d'agost.
Tornen els avisos per calor
Encara queden més de 48 hores, però el Meteocat ja ha emès els primers avisos d'aquesta “probable onada de calor”. Concretament, afecten sis comarques de Ponent i el Pallars. En aquest sentit, el Servei Meteorològic anuncia que l'episodi es pot allargar fins dilluns vinent.
- Segrià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
Cal recordar que enguany ja s'ha superat el llindar de la quarantena un total de 12 dies i tot apunta que s'esmicolarà el rècord assolit el 2025 amb 16 jornades.