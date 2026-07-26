Segona i darrer jornada de xàfecs i tempestes. Un breu parèntesi en el marc d'un estiu marcat per calorades sense fi. En aquest sentit, a partir d'aquest dimarts els termòmetres es tornaran a enfilar de valent i tot apunta que es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a almenys el 10 d'agost.
Més de 50 dies sense ploure
Aquest dissabte va ploure en bona part de la meitat est del país. En algunes comarques feia 50 dies que no hi queia ni una gota i, per tant, les precipitacions van alleugerir l'estat de la vegetació i també dels edificis, que han acumulat calor durant moltes setmanes.
Va ploure a l'Alt Pirineu, al prelitoral central, a bona part de la costa i també a les comarques gironines. Ara bé, les més importants es van centrar entorn del Montseny i de Sant Llorenç del Munt amb registres entre els 25 i 35 litres en localitats com Sant Llorenç Savall, Tagamanent, el cim del Turó de l'Home o Santa Coloma de Farners.
Precipitacions més restringides
Aquest diumenge, les precipitacions tornaran a fer diana en la mateixa zona. En aquest sentit, els avisos taronja del Meteocat se centren al Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. També pot descarregar amb força a Osona i a les comarques gironines.
Les precipitacions poden superar els 20 litres en mitja hora i anar acompanyats no només d'aparat elèctric sinó de calamarsa i pedra petita. A més, no es descarten ruixats més febles en qualsevol punt del Pirineu. Per tot plegat, Protecció Civil manté el pla Inuncat activat en fase d'alerta.
Tornarà la calor intensa
I una mala notícia a mitjà termini: tot apunta que a partir de dimarts les temperatures es tornaran a enfilar. En aquest sentit, no es descarta que la setmana vinent patim una nova onada de calor. La quarta?
Diumenge 26 de juliol
Vuit comarques en alerta
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 3/6)
- Maresme (avís taronja)
- Osona (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Selva (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)