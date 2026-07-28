El Meteocat amplia els avisos per la quarta onada de calor: 16 comarques en alerta

Catalunya està a punt d'afrontar la quarta onada de calor de l'estiu. I atenció: perquè no serà curta. En aquest sentit, el Meteocat adverteix que es pot allargar des d'aquest dimecres fins al 5 d'agost. De moment, s'han activat avisos per temperatures extremes per dimecres i dijous en un total de 16 comarques.
Una calorada molt llarga
La previsió és fàcil: sol i calor. No es preveuen preveuen precipitacions -ni pràcticament nuvolades- els pròxims dies.
Aquest dimarts, les temperatures ja repuntaran i poden assolir els 37 graus a bona part de la plana de Lleida. És l'avantsala d'una "molt probable onada de calor", segons l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que farà que dimecres ja es freguin o s'assoleixin els 40 graus.
I els pronòstics apunten que aquests valors extrem es poden mantenir durant molts dies. De fet, el Meteocat apunta que -com a mínim- fins al dimecres 5 d'agost.
Esmicolar el rècord de dies amb 40 graus
Aquest 2026 ja s'ha superat el llindar dels 40 graus un total de 12 dies. Són només quatre menys que el rècord vigent, establert l'any passat amb 16. En aquest sentit, tot apunta que aquesta mateixa setmana quedarà esmicolat, ja que, poc o molt: durant una setmana seguida les temperatures voltaran aquests valors, puntualment per sobre.
Tornen els avisos per calor
De moment, el Meteocat ha activat avisos per dimecres i dijous. Afecten 16 comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i la Catalunya Central.
Avís per calor per dimecres 29 de juliol (nivell màxim 2/6)
- Segrià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Vall d'Aran (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
Avís per calor per dijous 30 de juliol (nivell màxim 2/6)
- Segrià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Vall d'Aran (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)