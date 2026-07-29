Tanquen set espais naturals coincidint amb el segon dia d'onada de calor

Els Agents Rurals tancaran aquest dijous set espais naturals per prevenir el risc d'incendi forestal coincidint amb el segon dia d'onada de calor, en què les temperatures poden enfilar-se fins als 42 graus en alguns punts del país. A banda, també hi haurà 102 municipis de 17 comarques amb un nivell 4 del Pla Alfa -és a dir, perill extrem- i 280 municipis en nivell tres, per perill molt alt. És molt important seguir les recomanacions de les autoritats per evitar nous focs arreu del país.
Aquest dimecres ja hi havia quatre espais naturals tancats per prevenció, però les autoritats competents han optat per ampliar aquesta restricció a tres espais més davant l'increment de les temperatures de l'onada de calor i, per conseqüència, l'elevat risc d'incendi.
Els set espais naturals tancats
Aquests són els set espais naturals que romandran tancats:
- el Montmell – Marmellar
- Montsant
- Prades
- Baronia de Rialb
- Montsec de Rúbies
- Montsec D’Ares
- Ribera Salada
Què vol dir el nivell 4 del Pla Alfa
El nivell 4 (color granat) suposa risc extrem d'incendi. Es pot restringir l’accés als espais naturals protegits i altres massissos forestals d’alta freqüentació -quan això succeix al mapa es marca amb color negre-, excepte per al veïnat i els serveis essencials.
També pot suposar la restricció específica d’algunes activitats al medi natural, recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública. L’activació del nivell 4 del Pla Alfa també suposa l’activació en fase d’alerta del Pla Infocat de Protecció Civil i implica que els Agents Rurals es dediquin exclusivament a la vigilància del compliment d’aquestes mesures extraordinàries i de la prohibició de les activitats que suposen risc d’incendi.