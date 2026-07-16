Catalunya registra el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor

Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica del que portem d’any, en ple episodi de calor intensa que afecta el conjunt del territori. La punta de consum ha assolit els 8.119 megawatts (MW), superant àmpliament el màxim registrat durant l’estiu de 2025, que es va situar en 7.384 MW, segons ha informat Endesa en un comunicat.
Aquest registre representa un increment de prop del 10% respecte al màxim estival de l’any passat i situa la demanda elèctrica catalana en el seu nivell més elevat de 2026. Alhora, es converteix en la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 (8.305 MW) i 2010 (8.150 MW).
El valor màxim es va produir a les 15.00 h, en un moment marcat per la presència de nuvolositat generalitzada en tot Catalunya. Aquesta situació va limitar l’aportació de la generació fotovoltaica durant les hores centrals del dia, coincidint amb una elevada demanda derivada de l’ús intensiu dels sistemes de climatització.
El paper de l’autoconsum
L’actual onada de calor està impulsant de manera significativa la demanda elèctrica, principalment per l’augment de l’ús d’aparells d’aire condicionat i altres sistemes de refrigeració. Tot i això, l’impacte sobre la xarxa és inferior al que es podria esperar tenint en compte la intensitat de les temperatures registrades.
En aquest sentit, la creixent implantació de l’autoconsum fotovoltaic està contribuint a absorbir una part rellevant de l’increment de consum durant les hores de màxima radiació solar. Sense aquest efecte, els pics de demanda sobre la xarxa haurien estat previsiblement més elevats. Aquest efecte és visible en un dia ennuvolat com ahir.