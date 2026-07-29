Catalunya supera els 40 graus en l'inici de l'onada de calor més llarga

Catalunya ha començat a patir aquest dimecres una nova onada de calor. Depèn de com es compti serà la tercera o la quarta de l'estiu, però el que sembla bastant clar que serà la més llarga de les que s'han produït fins ara. En aquest sentit, avui ja s'han superat els 40 graus, però els valors extrems es poden mantenir, com a mínim, fins dimecres vinent.
Quarta onada de calor?
El Meteocat considera molt probable que aquest episodi compleixi els criteris d'onada de calor. Oficialment, seria la tercera, ja que la darrera calorada, finalment, no va encadenar tres dies amb temperatures per sobre del llindar. Ara bé, Nació parlarà de quarta per tal de facilitar la comprensió.
El que és evident és que farà molta calor i durant molts dies. Ho resumeix Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat: "Serà un llarg i intens període de calor", explica en declaracions a Nació. En aquest sentit, els models apunten que, almenys fins al dimecres 5 d'agost, els valors estaran molt per sobre de la mitjana climàtica, un fet que es repeteix -amb alguns curts períodes de normalització- des d'abans de Sant Joan-.
Dos dies clarament per sobre dels 40
Aquest dimecres s'ha tornat a superar el llindar de la quarantena -l'última vegada havia estat el 23 de juliol-. Ha passat a Lleida, però també hi ha valors per sobre dels 39 graus a altres punts de Ponent així com de la Catalunya Central i del Prepirineu.
Demà es repetirà i, de fet, Segalà apunta que en punts de Ponent es poden fregar o superar els 42.
De cara a divendres, malgrat que també hi ha avisos actius, hi haurà un "lleuger retrocés". Hi influiran dos factors: la pols en suspensió -que frena les màximes-, però també l'arribada d'un petit front que pot portar xàfecs i tempestes, especialment al terç oest. I, atenció: perquè es poden produir fenòmens violents: aparat elèctric, calamarsada i, fins i tot, esclafits.
A partir de diumenge, segons el responsable de Predicció del Meteocat, les temperatures tornaran a repuntar i l'inici de la setmana vinent tornarà a ser extremadament càlida.
Esmicolar el rècord de dies amb 40 graus
Aquest 2026 ja s'ha superat el llindar dels 40 graus un total de 13 dies. Són només tres menys que el rècord vigent, establert l'any passat amb 16. En aquest sentit, tot apunta que aquesta mateixa setmana quedarà esmicolat, ja que, poc o molt: durant una setmana seguida les temperatures voltaran aquests valors, puntualment per sobre.
Tornen els avisos per calor
El Meteocat ha activat avisos per dimecres, dijous i divendres, tant per calor diürna com nocturna. Afecten 30 comarques de la pràctica totalitat del país, excepte la línia de costa. En una desena de casos, a més, són de nivell taronja.
Dimecres 29 de juliol
Un total de 22 comarques en alerta, vuit de nivell taronja.
Avís per calor diürna (nivell màxim 3/6)
- 🟡 Segrià: (avís groc)
- 🟠 Noguera: (avís taronja)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟠 Pallars Jussà: (avís taronja)
- 🟠 Alta Ribagorça: (avís taronja)
- 🟠 Pallars Sobirà: (avís taronja)
- 🟠 Vall d'Aran: (avís taronja)
- 🟠 Alt Urgell: (avís taronja)
- 🟡 Cerdanya: (avís groc)
- 🟠 Berguedà: (avís taronja)
- 🟠 Solsonès: (avís taronja)
- 🟡 Ripollès: (avís groc)
- 🟡 Osona: (avís groc)
- 🟡 Lluçanès: (avís groc)
- 🟡 Vallès Oriental: (avís groc)
- 🟡 Vallès Occidental: (avís groc)
- 🟡 Bages: (avís groc)
- 🟡 Anoia: (avís groc)
- 🟡 Moianès: (avís groc)
Dijous 30 de juliol
Un total de 30 comarques en alerta, deu de nivell taronja.
Avís per calor nocturna (nivell màxim 1/6)
- 🟡 Segrià: (avís groc
- 🟡 Noguera: (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟡 Ribera d'Ebre: (avís groc)
- 🟡 Terra Alta: (avís groc)
- 🟡 Priorat: (avís groc)
- 🟡 Baix Camp: (avís groc)
- 🟡 Baix Ebre: (avís groc)
- 🟡 Montsià: (avís groc)
Avís per calor diürna (nivell màxim 3/6)
- 🟡 Segrià: (avís groc
- 🟠 Noguera: (avís taronja)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟠 Pallars Jussà: (avís taronja)
- 🟠 Alta Ribagorça: (avís taronja)
- 🟠 Pallars Sobirà: (avís taronja)
- 🟠 Vall d'Aran: (avís taronja)
- 🟠 Alt Urgell: (avís taronja)
- 🟠Cerdanya: (avís taronja)
- 🟠 Berguedà: (avís taronja)
- 🟠 Solsonès: (avís taronja)
- 🟠 Ripollès: (avís taronja)
- 🟡 Osona: (avís groc)
- 🟡 Lluçanès: (avís groc)
- 🟡 Vallès Oriental: (avís groc)
- 🟡 Vallès Occidental: (avís groc)
- 🟡 Bages: (avís groc)
- 🟡 Anoia: (avís groc)
- 🟡 Moianès: (avís groc)
- 🟡 Alt Empordà: (avís groc)
- 🟡 Baix Empordà (avís groc)
Divendres 31 de juliol
Un total de 12 comarques en alerta.
Avís per calor diürna (nivell màxim 1/6)
- 🟡 Segrià:(avís groc)
- 🟡 Noguera: (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell: (avís groc)
- 🟡 Garrigues: (avís groc)
- 🟡 Urgell: (avís groc)
- 🟡 Segarra: (avís groc)
- 🟡 Pallars Jussà: (avís groc)
- 🟡 Alta Ribagorça: (avís groc)
- 🟡 Pallars Sobirà: (avís groc)
- 🟡 Vall d'Aran: (avís groc)
- 🟡 Cerdanya: (avís groc)
- 🟡 Solsonès: (avís groc)