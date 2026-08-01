El Meteocat amplia els avisos per tempestes: 12 comarques en alerta

Continua la calor, però les màximes quedaran una mica frenades. Ara bé, la gran notícia meteorològica del cap de setmana seran les tempestes. Afectaran qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu, però allà on seran intenses seran al nord-est del país i també a les Terres de l'Ebre. Per tot plegat, el Meteocat ha activat avisos a un total de 12 comarques.
Matins assolellats, tardes inestable
Aquest dissabte al matí el temps ha estat ben estable. El sol ha dominat arreu, però les nuvolades també s'han fet notar al litoral. Tanmateix, la situació començarà a canviar a primera hora de la tarda.
En aquest sentit, les precipitacions poden afectar qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu. Ara bé, les més intenses poden descarregar al nord-est, on no només poden anar acompanyades d'aparat elèctric, ratxes fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, el Meteocat ha intensificat els avisos i són de nivell taronja en quatre comarques del denominat triangle del senglar: Osona-Lluçanès, Ripollès i Garrotxa.
A més, també s'han inclòs les Terres de l'Ebre en l'alerta per pluges que poden superar els 20 litres en mitja hora. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta.
Per diumenge s'espera una repetició de la jornada, malgrat que els ruixats seran més febles i més dispersos. Això sí, la pols en suspensió tornarà a anar a més, a l'espera que dilluns tornin a repuntar les temperatures.
Fregant el rècord de 40 graus
Aquest divendres un sol observatori -Solsona- va assolir el llindar dels 40 graus. Es tracta del quinzè dia d'aquest 2026, a tan sols una sola jornada del rècord absolut assolit l'any passat. Ara bé, enguany encara queda -com a mínim- un mes sencer d'estiu.
Dissabte 1 d'agost
12 comarques en alerta.
Avís per pluges intenses (intensitat màxima 3/6)
- Cerdanya (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Ripollès (avís taronja)
- Lluçanès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Diumenge 2 d'agost
Set comarques en alerta.
Avís per calor nocturna (intensitat màxima 1/6)
- Baix Camp (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)