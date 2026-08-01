Ho confirma el Meteocat: Catalunya pateix el juliol més càlid de la història

No era cap percepció. Catalunya ha patit el juliol més càlid d'ençà que hi ha registres. El Meteocat analitza les sèries des de 1950, però també els dos observatoris centenaris han esmicolat els rècords respectius. En aquest sentit, l'extraordinària diferència respecte a les temperatures mitjanes fa que assegurar que ha estat el juliol més càlid de la història contemporània a Catalunya no sigui cap exageració.
Supera els estius més càlids
El juliol de 2026 ha entrat per la porta gran del llibre de rècords del Meteocat. No és només el més càlid d'ençà que hi ha dades -superant estius extrems com el 2022 i el 2015-, sinó que ha deixat nous registres de nits tòrrides, temperatures de 40 °C i ratxes seques.
Catalunya fa setmanes que viu una onada de calor contínua amb petits parèntesis. Va començar coincidint amb l'inici de l'estiu astronòmic i ha encadenat fins a quatre períodes de calorades intenses. Tot plegat ha afavorit que s'hagin batut un gran nombre de rècords no només mensuals sinó també del conjunt de l'estiu, malgrat que encara manqui tot l'agost.
- Barcelona ja iguala el rècord de nits tòrrides (36) assolit el 2025.
- Catalunya porta 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, una menys que tot l'estiu del 2025.
- L'Observatori Fabra, amb 112 anys d'història, ha assolit una anomalia de +4 graus i el rècord absolut de calor: 40,9 ºC
- Vinebre va assolir 44,1 ºC, rècord comarcal i setè registrat més alt assolit pel Meteocat
Un juliol excepcional
Les dades indiquen que el juliol de 2026 no només ha estat molt càlid sinó que ha assolit valors extraordinaris. De fet, 171 de les 184 estacions automàtiques del Meteocat han superat una anomalia de + 3ºC respecte a les temperatures de 1991-2020, un període que ja inclou l'efecte del canvi climàtic.
Les anomalies més elevades han superat els +5 °C en sectors del Berguedà, Osona, Ripollès i la Val d'Aran. L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat els quatre -i també ha establert un nou rècord absolut amb 40,9 ºC- mentre que l'Observatori de l'Ebre, amb més de 120 anys de dades, també ha registrat el juliol més càlid.
Les nits també han estat de molt maldormir. A l'estació de Can Bruixa -al barri de les Corts de Barcelona- s'han registrat 26 nits tòrrides -el rècord eren 21- i aquest estiu s'arriben a les 36, igualant el rècord. Al Raval, per la seva banda, ja són 33.
Fins ara, en 15 jornades s'ha superat el llindar dels 40 graus, només un per sota del rècord de tot l'estiu assolit l'any passat. D'aquestes 15, un total d'onze han estat aquest juliol, un valor que supera per tres el rècord de qualsevol mes de l'estiu. A més, en el conjunt de la xarxa del Meteocat s'han assolit 228 superacions, només per darrere del conjunt de l'estiu 2023.
La manca de precipitació deixa rècords de ratxes seques
La precipitació també ha estat excepcionalment escassa. Prop de la meitat de les estacions de la xarxa XEMA del Meteocat han acumulat menys d'1 mm durant tot el juliol i gairebé la meitat de les que disposen de més de vint anys de dades han registrat el juliol més sec de la seva sèrie.
El dèficit ha estat especialment rellevant al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu acostumen a ser els més plujosos de l'any a causa de les tempestes de tarda. L'escassa activitat tempestuosa d'aquest juliol també hi ha provocat una precipitació molt inferior a l'habitual.
Les ratxes seques, iniciades en alguns casos des de mitjan maig, han assolit nous rècords. A Gandesa (Terra Alta), que disposa d'una sèrie de 15 anys de dades, els 80 dies sense un episodi d'almenys 1 mm superen el rècord de l'estació, establert el 2016. A Cervera (Segarra), amb més de trenta anys de dades, ja és la més llarga de la sèrie. La ratxa seca més llarga correspon a Algerri (Noguera), que acumulava fins al 31 de juliol un total de 88 dies consecutius sense un dia amb almenys 1 mm.
La persistència de la sequera també ha estat destacable en sectors on aquest tipus de situacions són molt menys habituals. En punts d'Osona, el Lluçanès o el Berguedà s'han registrat prop de 50 dies consecutius sense precipitació significativa. Al Santuari de Queralt (Berguedà), amb més de vint anys de dades, no s'havia observat mai durant els mesos d'estiu una ratxa seca superior als 30 dies.