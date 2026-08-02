El temps del dilluns 3 d'agost: 22 comarques en avís per calor nocturna i pluja intensa

La setmana començarà amb un canvi de temps que farà augmentar la inestabilitat a bona part de l'oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activats avisos que afecten un total de 22 comarques, tant per la calor nocturna durant la matinada com per la possibilitat de tempestes intenses durant la tarda. Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra petita i deixar quantitats abundants, especialment al Pirineu i al Prepirineu occidental i central.
El matí serà majoritàriament assolellat, tot i que arribaran bandes de núvols alts i mitjans per l'oest i, a partir del migdia, la nuvolositat augmentarà de manera progressiva i les tempestes s'estendran per la meitat oest. Al vespre avançaran cap a altres punts de la meitat nord, mentre que al litoral i al prelitoral les precipitacions seran molt més puntuals o inexistents.
Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà molt elevada, especialment al litoral, mentre que la màxima baixarà lleugerament a l'interior per l'arribada dels núvols i les precipitacions. Tot i això, a Ponent encara s'assoliran valors propers als 38 graus, mentre que a la costa la xafogor continuarà sent intensa. La pols en suspensió mantindrà el cel enterbolit i reduirà lleugerament la visibilitat.
Avisos per calor nocturna
El Meteocat manté activats avisos per calor nocturna entre la nit de diumenge i dilluns a les següents comarques:
- Alt Penedès
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Garraf
- Garrigues
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Segrià
- Tarragonès
- Terra Alta
Avisos per intensitat de pluja
A la tarda hi ha activats avisos per tempestes intenses a:
- Alta Ribagorça
- Alt Urgell
- Berguedà
- Cerdanya
- Garrotxa
- Noguera
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Ripollès
- Segrià
- Solsonès
- Terra Alta
- Vall d'Aran
- Baix Ebre
- Montsià
I dimarts?
La inestabilitat continuarà present, tot i que més concentrada al nord-est. Durant la matinada encara podran caure alguns ruixats en aquest sector i, a la tarda, tornaran a formar-se tempestes al Pirineu, al Prepirineu i a punts del prelitoral, amb possibilitat que avancin cap al nord de la Catalunya Central. Les temperatures pujaran lleugerament, però es mantindran lluny dels episodis més extrems de calor de les darreres setmanes.