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Drons i IA per millorar la convivència entre dofins i pescadors al cap de Creus

Terra

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 18:21
Actualitzat el 26 de juny de 2026 a les 18:36

L'entitat Submon, dedicada a la conservació de la biodiversitat marina, ha engegat un nou estudi sobre la interacció del dofí mular i les xarxes de pesca d'arrossegament a la zona del cap de Creus, al nord de la Costa Brava. La novetat d'enguany és que s'hi ha incorporat l'ús de drons, d'eines d'IA, càmeres 360 graus o hidròfons a les xarxes de pesca.

Les eines utilitzades permetran, a més d'aprofundir en el comportament que tenen aquests cetacis, anticipar possibles escenaris de futur i impactes derivats de canvis en la disponibilitat de recursos.

Cedida a l'ACN
  • L'estudi analitza el comportament dels dofins mulars -
Cedida a l'ACN
  • Dofins mulars al Cap de Creus -
Cedida a l'ACN
  • L'estudi aprofundeix en la convivència entre dofins i pescadors -
Cedida a l'ACN
  • Dofins mulars al Cap de Creus -
Gemma Tubert / ACN
  • La nova campanya incorpora l'us de drons i IA -
Gemma Tubert / ACN
  • L'estudi aprofundeix en la convivència entre dofins i pescadors -
Gemma Tubert / ACN
  • Dofins mulars al Cap de Creus -
Gemma Tubert / ACN
  • La nova campanya incorpora l'us de drons i IA -
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