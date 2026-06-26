Drons i IA per millorar la convivència entre dofins i pescadors al cap de Creus

L'entitat Submon, dedicada a la conservació de la biodiversitat marina, ha engegat un nou estudi sobre la interacció del dofí mular i les xarxes de pesca d'arrossegament a la zona del cap de Creus, al nord de la Costa Brava. La novetat d'enguany és que s'hi ha incorporat l'ús de drons, d'eines d'IA, càmeres 360 graus o hidròfons a les xarxes de pesca.
Les eines utilitzades permetran, a més d'aprofundir en el comportament que tenen aquests cetacis, anticipar possibles escenaris de futur i impactes derivats de canvis en la disponibilitat de recursos.