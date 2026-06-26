Tres molins a la Costa Brava o un «laboratori referent arreu del món»

L’Estat va autoritzar a inicis d’aquesta setmana el Plemcat. Es tracta d’un parc eòlic experimental format per tres molins a la badia de Roses. Però els seus impulsors, l’institut de recerca públic IREC, defensen que és molt més. “Serà un laboratori referent en l’àmbit europeu, però també mundial”, assegura el director Jordi Puigcorbé. Si es compleix el cronograma, les obres començaran d’aquí a un any i el primer aerogenerador a les aigües de la Costa Brava serà una realitat a mitjan 2028.
L’Estat autoritza el projecte. I ara què?
El Ministeri de Transició Ecològica va resoldre aquest dilluns de manera favorable la declaració d’impacte ambiental (DIA). A l’espera que surti al BOE, des de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya s’està acabant d’analitzar la documentació, però el seu director, en declaracions a Nació, avança que no obliga a fer canvis importants al projecte i que la majoria de les mesures de control ja s’havien incorporat al llarg de la tramitació.
Ara bé, aquest pas no és ni molt menys el definitiu. El mateix ministeri haurà de donar l’autorització administrativa i de construcció com qualsevol projecte energètic marí -o terrestre superior als 50 MW-. La Generalitat, per la seva banda, haurà de resoldre les qüestions relatives a l’ocupació del domini maritimoterrestre i urbanístiques. I, finalment, els ajuntaments per on passi la línia d’evacuació -soterrada al 100%- hauran d’atorgar les llicències d’obres.
Salvada la subvenció de 30 milions d’euros
El projecte ha acumulat un retard important, ja que l’Estat ha necessitat 26 mesos per emetre una DIA favorable. Tot plegat, ha fet que vencessin els terminis inicials que marcava la subvenció de 30 milions d’euros del programa Renmarinas. “L’IDAE ens va facilitar una pròrroga fins al 2028”, confirma Puigcorbé. La resta del cost -50 milions d’euros- els aportarà la Generalitat a través dels pressupostos.
Amb la declaració d’impacte ambiental sobre la taula, els promotors del Plemcat esperen que a finals de 2026 o inicis de 2027 l’empresa pública Infraestructures.cat pugui licitar les obres de construcció i que puguin començar el maig vinent. Pel director de l’IREC, seria raonable pensar que a mitjan 2028 s’hagi instal·lat la boia -des d’on es connectaran els tres aerogeneradors- i el primer dels tres prototips.
Més enllà de les tres empreses
Ja fa temps que la Generalitat va seleccionar tres empreses per provar els seus models d’eòlica marina a la plataforma Plemcat. Es tracta de la basca Sener -que també participa en un dels vuit consorcis que opten al futur parc comercial-, la canària Esteyco i la catalana X1Wind.
Precisament, el Govern va autoritzar aquesta setmana a l’empresa pública Avançsa a entrar en l’accionariat d’aquesta companyia especialitzada en eòlica flotant. Concretament, assumirà el 7,6% a través la conversió en capital d’un préstec participatiu i de la subscripció de noves accions per un import total de 2,5 milions d’euros.
L'empresa català desplegarà el model precomercial X100. Fonts de la companyia expliquen a Nació que la tecnologia "combina l’estabilitat i el baix impacte ambiental d’una plataforma amb amarres en tensió amb la rendibilitat de les estructures semisubmergibles". Aquest fet, segons els seus impulsors, permet reduir fins a 1.500 tones -entre un 30 i un 50% menys respecte als models convencionals- el pes de l'estructura d'acer. Les proves al Plemcat haurien de permetre el futur desplegament a gran escala en projectes convencionals.
Des de l’IREC, es defensa que el projecte va molt més enllà de testejar els tres prototips. En aquest sentit, recorden que serà un exemple d’“obertura científica”. “Aportarà informació rellevant a moltes àrees de coneixement”, destaca Puigcorbé. En aquest sentit, s’espera que s’hi desenvolupin projectes d’energia solar flotant, de robòtica, de tecnologies per compatibilitzar la producció elèctrica amb els ocells i la pesca, entre altres. “El Plemcat no només és una oportunitat de país sinó un laboratori que serà referent a tot el món”, conclou.
Mentrestant, la plataforma que s’oposa al parc eòlic experimental -així com al comercial- lamenta l’aval de l’Estat. Jordi Ponjoan, portaveu de l’entitat i president del Club Nàutic de l’Estartit, subratlla que encara hi ha marge per aturar-lo “tant per via administrativa com judicial”.