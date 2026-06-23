L'Estat autoritza finalment el parc eòlic experimental de la Costa Brava

L'Estat ha autoritzat finalment el parc eòlic experimental de la Costa Brava, conegut com a Plemcat. Segons ha pogut confirmar Nació, el Ministeri de Transició Ecològica va resoldre aquest dilluns la declaració d'impacte ambiental (DIA) favorable. Fonts de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), l'entitat pública que promou el projecte, ho han confirmat, però han apuntat que encara han d'estudiar el document per valorar-ne el contingut. Cal recordar que aquesta plataforma es va posar a exposició pública fa més de dos anys, concretament el 31 de maig de 2024.
Així serà el Plemcat
El Plemcat, acrònim de la Plataforma d'R+D+i en Energies Marines de Catalunya, serà una iniciativa experimental per a la validació de l'energia eòlica, d'assajos d'altres tipologies de renovables vinculades al mar així com d'estudi dels impactes al medi d'aquest tipus d'instal·lacions. En aquest sentit, està ubicada a la denominada zona LEBA-1 que, en plena badia de Roses, és l'única zona marítima de Catalunya autoritzada per l'Estat per a desenvolupar-hi un parc comercial i que compta amb un total de vuit consorcis empresarials interessats, però que està pendent que el Ministeri convoqui els concursos.
A l'espera de conèixer el contingut de la DIA, el projecte preveu tres aerogeneradors flotants. Tindran una potència unitària màxima de 15 MW -similar als que es projecten per futur al parc eòlic- i, en conjunt, no podran superar els 30 MW. També la boia que amb un diàmetre de 18,1 metres serà el punt d'inici del cable dinàmic de 335 metres que transmetrà l'energia fins al fons marí i que connectarà amb una conducció soterrada de 66 kV de 25 quilòmetres fins a la costa.
La part terrestre, 100% soterrada
La línia d'evacuació continuarà més enllà de la costa. Concretament, ho farà amb un cable de 16 quilòmetres que també serà 100% soterrat, a un metre i mig per sota de la superfície. Quan es va presentar el projecte, el Departament de Territori va destacar que es va procuar seguir sempre per camins existents i evitar ocupar camps de cultius. Passarà per un total de sis municipis: Sant Pere Pescador, l'Escala, l'Armentera, Ventalló, Sant Mori i Vilaür, població on es construirà una subestació, en aquest cas ja no soterrada, per traspassar l'energia a una línia existent de 132 kV.
A quina distància estarà dels pobles de la Costa Brava?
Els tres prototips eòlics del Plemcat se situaran a 25 quilòmetres del punt de la costa, al terme de Sant Pere Pescador, on se situarà l'arqueta de transició entre el cable submarí i el terrestre soterrat.
Ara bé, a quina distància estarà dels principals pobles de la badia de Roses?
- Sant Pere Pescador: 28 km
- Roses: 22,35 km
- L'Escala: 23 km
- Cadaqués: 17,20 km
- L'Estartit: 16,1 km
- Cap de Creus: 19,36 km